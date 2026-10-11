معاون بهداشت وزارت بهداشت از برنامه این وزارتخانه برای افزایش دسترسی مردم به خدمات تخصصی سلامت روان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر علیرضا رئیسی در پیامی به مناسبت هفته ملی سلامت روان، با اشاره به شعار امسال این هفته با عنوان «شنیدن روایت‌های جامعه؛ گامی برای عبور از بحران»، بر ضرورت ارتقای سواد سلامت روان، افزایش آگاهی عمومی و گسترش دسترسی مردم به خدمات سلامت روان تأکید کرد.

وی با اشاره به شرایط کنونی کشور و اهمیت توجه به پیامد‌های روانی و اجتماعی بحران‌ها اظهار کرد: وزارت بهداشت در راستای افزایش دسترسی عادلانه به خدمات سلامت روان، اقدامات گسترده‌ای را در ساختار شبکه بهداشتی و درمانی کشور اجرا کرده است که توسعه مراکز سلامت روانی اجتماعی «سراج» مهم‌ترین آنها است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت افزود: در این مراکز، خدمات روان‌پزشکی، روان‌شناسی و مددکاری اجتماعی به‌صورت رایگان و با همکاری بین‌بخشی ارائه می‌شود و برنامه‌ریزی برای افزایش تعداد مراکز سراج به ۳۰۰ مرکز نیز در حال انجام است.

فعالیت ۳۴۰۰ روان‌شناس در شبکه بهداشت کشور

رئیسی با اشاره به فعالیت حدود ۳۴۰۰ روان‌شناس دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد در شبکه بهداشتی و درمانی و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور گفت: این نیرو‌های تخصصی علاوه بر ارائه خدمات در مراکز جامع خدمات سلامت، از میانه جنگ رمضان و با راه‌اندازی خط ۹ سامانه ۱۹۰، به‌طور مستمر پاسخگوی تماس‌های مردم در زمینه مشکلات سلامت روان هستند.

وی تأکید کرد: این خدمات همچنان به‌صورت رایگان در دسترس مردم قرار دارد و متناسب با نیاز‌های جامعه در حال گسترش است.

ارائه خدمات سلامت روان به حدود ۳.۲ میلیون نفر

معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به عملکرد شبکه سلامت در شرایط بحرانی تصریح کرد: از آغاز بحران جنگی گذشته تاکنون، زیرساخت‌های سلامت روان کشور زمینه غربالگری و ارائه خدمات به حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر را فراهم کرده‌اند که نشان‌دهنده ظرفیت گسترده نظام سلامت در پاسخگویی به نیاز‌های روانی و اجتماعی جامعه است.

رئیسی با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها برای ارتقای سلامت روان جامعه خاطرنشان کرد: تحقق این هدف نیازمند مشارکت هماهنگ سازمان‌ها، نهادها، انجمن‌های علمی و سازمان‌های مردم‌نهاد در چارچوبی تعاملی، مبتنی بر شواهد علمی و با محوریت وزارت بهداشت است.

هفته ملی سلامت روان از ۱۸ تا ۲۴ مهرماه با شعار «شنیدن روایت‌های جامعه؛ گامی برای عبور از بحران» ادامه دارد.

منبع: وبدا