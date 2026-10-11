باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محمدرضا نقدی، مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در رزمایش جان‌فدایان با تأکید بر نقش ایمان، ایستادگی و اتحاد ملی در مقابله با توطئه‌های دشمنان اظهار داشت: دشمن نباید به تأثیر فشار‌های اقتصادی بر اراده ملت ایران دل خوش کند؛ چراکه باور‌های عمیق مردم، مهم‌ترین عامل ناکامی توطئه‌های دشمنان است.

وی با اشاره به اقدامات خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران طی ۴۷ سال گذشته افزود: دشمنان با استفاده از ابزار‌هایی همچون ترور، فتنه، آشوب، اغتشاش، شورش‌های مرزی و تحمیل جنگ تلاش کردند انقلاب اسلامی را به زانو درآورند، اما در دستیابی به اهداف خود ناکام ماندند.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه با بیان اینکه دشمن پس از ناکامی در روش‌های مختلف به رویارویی مستقیم روی آورد، گفت: مردم و نیرو‌های مسلح ایران با ایستادگی و مقاومت توانستند حملات دشمن را دفع کنند و نشان دهند که تهدید‌های نظامی نیز نمی‌تواند اراده ملت را در هم بشکند.

نقدی، ریشه این ایستادگی را در ایمان و باور‌های دینی مردم دانست و تصریح کرد: اعتقاد به وعده‌های الهی و روحیه حق‌طلبی، عامل اصلی پایداری ملت ایران در میدان‌های دشوار است.

وی با اشاره به تقدیم ۲ هزار و ۴۰۰ شهید از سوی خراسان جنوبی به اسلام و انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: این استان با وجود فاصله جغرافیایی از بسیاری از میدان‌های درگیری، شهدای بسیاری تقدیم کرده است که نشان‌دهنده عمق ایمان و پایبندی مردم این خطه به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه همچنین با اشاره به حضور جوانان در میدان‌های عملیاتی اظهار داشت: جوانان ایران در شرایط دشوار و زیر آتش دشمن به مأموریت‌های خود ادامه دادند و نشان دادند که تهدید‌ها نمی‌تواند اراده آنان را متزلزل کند.

نقدی با اشاره به تجربه حضور نظامی آمریکا در افغانستان و عراق بیان کرد: تجربه این کشور‌ها نشان داد که قدرت نظامی به‌تنهایی نمی‌تواند اراده ملت‌ها را در هم بشکند و نیرو‌های مهاجم پس از سال‌ها درگیری و تحمل هزینه‌های سنگین، ناچار به عقب‌نشینی شدند.

وی افزود: هنگامی که دشمن با مردمی روبه‌رو می‌شود که برای دفاع از کشور و آرمان‌های خود آمادگی جان‌فشانی دارند، محاسبات آن برای ورود زمینی با دشواری جدی مواجه خواهد شد.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه با تأکید بر آمادگی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدید‌های هوایی و موشکی گفت: دشمن می‌داند هرگونه حمله علیه ایران با پاسخ مواجه خواهد شد و همین مسئله محاسبات آن را برای تکرار اقدامات نظامی پیچیده می‌کند.

نقدی با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد اختلافات داخلی و افزایش فشار اقتصادی اظهار داشت: یکی از امید‌های دشمن این است که با خسته کردن مردم و تشدید مشکلات اقتصادی، زمینه شکل‌گیری آشوب و فتنه را فراهم کند.

وی تأکید کرد: دشمن نباید تصور کند نوسان قیمت ارز و افزایش تورم می‌تواند مردم ایران را از میدان خارج کند؛ چراکه ایمان و باور‌های این ملت عمیق‌تر از آن است که با فشار‌های اقتصادی از بین برود.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه، اتحاد و همبستگی مردم را عامل خنثی‌شدن توطئه‌های دشمن دانست و افزود: مردم ایران در شرایط دشوار نیز آمادگی خود را برای دفاع از اسلام، کشور و آرمان‌هایشان نشان داده‌اند و همین روحیه، محاسبات دشمن را برهم می‌زند.

نقدی در ادامه با بیان خاطراتی از کمک‌رسانی مردم به جبهه‌ها، به نمونه‌ای از فداکاری عشایر اشاره کرد و گفت: در مقطعی، خودرو‌هایی برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی به میان عشایر فرستاده شده بود، اما حجم کمک‌ها به‌اندازه‌ای بود که درخواست اعزام کامیون مطرح شد.

وی افزود: در جریان جمع‌آوری کمک‌ها، رئیس یکی از طوایف از گروه خواسته بود به سیاه‌چادر پیرزنی سالخورده و بیوه که تنها چند رأس گوسفند داشت، مراجعه نکنند؛ زیرا تمام دارایی و وسیله امرار معاش او همان گوسفندان بود.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه ادامه داد: با این حال، پیرزن هنگامی که متوجه شد گروه قصد رفتن دارد، جلوی کامیون را گرفت و اصرار کرد که او نیز باید سهمی در کمک به جبهه داشته باشد. در نهایت، این زن بزرگ‌ترین گوسفند خود را برای پشتیبانی از جبهه اهدا کرد.

وی همچنین به اقدام بانویی اشاره کرد که با وجود نیاز مالی برای تعمیر خانه‌اش، طلای به‌جامانده از خانواده را برای پشتیبانی از جبهه اهدا کرده بود و گفت: چنین نمونه‌هایی نشان‌دهنده عمق روحیه ایثار و فداکاری در میان مردم ایران است.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی اظهار داشت: دشمن همچنان به دنبال ایجاد شکاف در جامعه است، اما مردم ایران اجازه نخواهند داد فشار‌های اقتصادی و توطئه‌های سیاسی صفوف متحد آنان را از هم جدا کند.

وی با اشاره به نقش رهبری در هدایت کشور در شرایط دشوار خاطرنشان کرد: با برخورداری از رهبری هوشمند، شجاع و بصیر و با تکیه بر ایمان و اتحاد مردم، مسیر پیشرفت و دستیابی به اهداف انقلاب اسلامی ادامه خواهد یافت.

نقدی در پایان ابراز امیدواری کرد پیروزی نهایی هرچه زودتر محقق شود و رهبر معظم انقلاب اسلامی تا ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) در انجام مسئولیت‌های خود موفق و مؤید باشند.