عملیات پایش و مراقبت فعال با هدف پیشگیری از شیوع بیماری آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان در پناهگاه حیات‌وحش سلکه گیلان آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین علی‌نژاد، رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش اداره‌کل حفاظت محیط زیست گیلان گفت: کارشناسان این اداره کل با آغاز فصل مهاجرت پرندگان، اقدامات میدانی برای بررسی وضعیت سلامت پرندگان وحشی، شناسایی کانون‌های احتمالی خطر و رصد تلفات غیرعادی را در پناهگاه حیات‌وحش سلکه و سایر تالاب‌ها و آبگیر‌های استان تشدید کرده‌اند.

او با اشاره به اهمیت راهبردی پناهگاه حیات‌وحش سلکه به عنوان یکی از زیستگاه‌های مهم زمستان‌گذرانی پرندگان مهاجر اظهار داشت: با توجه به حساسیت فصل مهاجرت و ضرورت حفاظت از سلامت حیات‌وحش، تالاب‌ها و آبگیر‌های استان به صورت مستمر تحت نظارت و پایش تیم‌های تخصصی قرار دارند.

رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش گیلان افزود: هدف از این بازدید‌های میدانی، بررسی وضعیت سلامت پرندگان، شناسایی نقاط تجمع و پایش هرگونه تلفات غیرعادی در جمعیت پرندگان وحشی است تا در صورت مشاهده علائم مشکوک، اقدامات کنترلی و پیگیری‌های تخصصی در سریعترین زمان ممکن انجام شود. 

تشدید پایش سلامت پرندگان مهاجر در پناهگاه حیات‌وحش سلکه

علی‌نژاد با تأکید بر ضرورت همکاری مردم در پیشگیری از شیوع بیماری‌های حیات‌وحش تصریح کرد: هرگونه شکار و صید غیرمجاز پرندگان مهاجر، علاوه بر پیامد‌های قانونی، می‌تواند با افزایش تماس و جابه‌جایی پرندگان، خطر انتقال عوامل بیماری‌زا را افزایش دهد.  او از شهروندان، روستاییان و جوامع محلی خواست در صورت مشاهده لاشه یا تلفات غیرعادی پرندگان وحشی، از دست زدن به لاشه‌ها و جابه‌جایی آنها خودداری کرده و موضوع را در اسرع وقت به ادارات حفاظت محیط زیست یا دامپزشکی اطلاع دهند.

تشدید پایش سلامت پرندگان مهاجر در پناهگاه حیات‌وحش سلکه

پناهگاه حیات‌وحش سلکه با برخورداری از زیستگاه‌های ارزشمند تالابی، همه ساله میزبان شمار زیادی از پرندگان مهاجر است. تداوم پایش‌های میدانی و رعایت اصول بهداشتی، نقشی مهم در حفاظت از تنوع زیستی، کاهش خطر شیوع بیماری و صیانت از سلامت حیات‌وحش و محیط زیست منطقه دارد.

تشدید پایش سلامت پرندگان مهاجر در پناهگاه حیات‌وحش سلکه

تالاب سلکه در بخش جنوبی تالاب بین المللی انزلی و در محدوده شهرستان صومعه‌سرا به عنوان «پناهگاه حیات وحش» مورد حفاظت اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان قرار دارد و یکی از زیستگاه‌های مهم زمستان‌گذرانی پرندگان آبزی آبچر در استان است. این پناهگاه در فصل مهاجرت پرندگان (از مهر تا اسفند) میزبان گونه‌های متنوعی از این پرندگان است و به بهشتی برای دوستداران طبیعت و حیات‌وحش تبدیل می‌شود. 

منبع: روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

برچسب ها: پناهگاه حیات وحش سلکه ، پرندگان مهاجر
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