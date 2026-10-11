فرمانده انتظامی یزد از کشف ۲۱۶ کیلوگرم مواد مخدر توسط مأموران ایستگاه بازرسی شهید مدنی مهریز یزد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار علیرضا دلیری گفت: مأموران حین پایش خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون کشنده که از مبدأ شرق کشور به مقصد استانی دیگر در حرکت بود مشکوک و آن را جهت بررسی دقیق متوقف کردند.

وی افزود: در ادامه این عملیات مأموران با استفاده از تجهیزات فنی و بهره‌گیری از ظرفیت تیم‌های تخصصی «سپکا» (سگ‌های موادیاب)، خودرو را مورد بازرسی موشکافانه قرار دادند که موفق شدند از جاساز ماهرانه در جعبه‌های زیرین و بغل کامیون این میزان مواد مخدر شامل ۱۷۶ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک و ۴۰ کیلوگرم حشیش را کشف و ضبط کنند.

این مسوول بیان کرد: در این رابطه راننده متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

دلیری بیان کرد: محورهای مواصلاتی استان برای تردد سوداگران مرگ بن‌بست است و مأموران پلیس با هوشیاری شبانه‌روزی اجازه سوءاستفاده به قاچاقچیان را نخواهند داد. شهروندان عزیز می‌توانند هرگونه اخبار در حوزه مواد مخدر را از طریق سامانه ۱۱۰ به خادمان خود در فراجا اطلاع دهند.