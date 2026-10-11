سکنجبین؛ نسخه طب سنتی برای پیشگیری و درمان سنگ کیسه صفرا + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - در توصیه‌ای درباره پیشگیری و مقابله با سنگ کیسه صفرا، سکنجبین به‌عنوان یکی از راهکارهای طب سنتی معرفی شده است. بر اساس این توصیه، مصرف روزانه دو نوبت، هر بار به میزان یک‌چهارم لیوان، به مدت سه ماه پیشنهاد می‌شود؛ نسخه ای از طب سنتی که می‌تواند به کوچک‌شدن تدریجی سنگ‌ها و احتمال دفع آن‌ها کمک کند.

در کنار مصرف سکنجبین، رعایت عادت‌های غذایی سالم نیز مورد تأکید قرار گرفته است؛ از جمله جویدن کامل غذا، آهسته غذا خوردن، پرهیز از پرخوری، کاهش مصرف غذاهای چرب و حاوی کلسترول و اختصاص‌دادن زمانی در روز به پیاده‌روی. این توصیه‌ها بر اصلاح سبک زندگی در کنار استفاده از سکنجبین تمرکز دارند.