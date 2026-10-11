باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پلیس لهستان اعلام کرد اطلاعاتی درباره احتمال طرح‌ریزی حمله علیه «دونالد تاسک» نخست‌وزیر این کشور و «ووادیسواف کوسینیاک کامیش» وزیر دفاع لهستان دریافت کرده است.

یاچک دوبژینسکی، سخنگوی وزیر مسئول نظارت بر سرویس‌های اطلاعاتی لهستان گفت: «ما این موضوع را به‌شدت جدی می‌گیریم.» او افزود که مقام‌ها احتمال تهدید را بالا ارزیابی کرده‌اند.

دوبژینسکی این اظهارات را پس از نشست اضطراری سرویس‌های امنیتی، پلیس و مقام‌های وزارت کشور لهستان در روز یکشنبه بیان کرد.

او گفت اطلاعات مربوط به این تهدید ابتدا به سرویس حفاظت دولتی رسید و این نهاد نیز اطلاعات را به پلیس منتقل کرد، اما جزئیات بیشتری در این‌باره ارائه نکرد.

از هفته گذشته سه حمله با سلاح سرد در مرکز لهستان رخ داده که در پی آن یک نفر کشته و افراد زیادی زخمی شدند.

در همین حال، نخست وزیر لهستان ماه گذشته مدعی شد که روسیه احتمالاً حملات ترکیبی خود را در جناح شرقی ناتو تشدید خواهد کرد. او گفت مسکو در حال برنامه‌ریزی برای حملاتی با استفاده از پهپاد یا موشک علیه کشور‌های اروپایی حامی اوکراین، از جمله لهستان است.

این در حالی است که روسیه هرگونه برنامه‌ریزی برای انجام چنین حملاتی را رد کرده است.

منبع: گاردین