گوگل به‌روزرسانی Google Health را با سه قابلیت جدید برای اندروید و iOS منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - گوگل در این هفته انتشار نسخه ۵.۱۰ برنامه Google Health را آغاز کرده است. این به‌روزرسانی سه قابلیت جدید را به برنامه می‌افزاید: گسترش دسترسی به اعلان‌های مربوط به ریتم نامنظم قلب در ژاپن، بهبود نحوه محاسبه «امتیاز آمادگی» (Readiness Score) و امکان حذف سوابق روزانه از طریق گفت‌و‌گو با مربی هوشمند سلامت.

بر اساس صفحه به‌روزرسانی برنامه گوگل، نسخه ۵.۱۰ هم‌اکنون برای دستگاه‌های iOS در دسترس است، در حالی که روند انتشار آن برای کاربران اندروید به تدریج در حال انجام است.

اعلان‌های ریتم نامنظم قلب در ژاپن

قابلیت اعلان ریتم نامنظم قلب اکنون در ژاپن برای دستگاه‌های Pixel Watch و Fitbit در دسترس است. این قابلیت داده‌های ریتم قلب را در پس‌زمینه و زمانی که کاربر در حال استراحت یا خواب است، تحلیل می‌کند تا علائم احتمالی فیبریلاسیون دهلیزی (AFib) را بررسی نماید.

کاربران در ژاپن می‌توانند این قابلیت را از طریق زبانه «Health» در برنامه Google Health فعال کنند؛ دستگاه‌های پشتیبانی‌شونده بر اساس فهرست سازگاری ارائه‌شده توسط گوگل متفاوت هستند.

بهبود امتیاز آمادگی (Readiness Score)

این به‌روزرسانی شامل بهبود‌هایی در «امتیاز آمادگی» است که اکنون شاخص‌های بیشتری برگرفته از داده‌های خواب را در محاسبات خود لحاظ می‌کند. هدف از این کار، ارائه ارزیابی شخصی‌سازی‌شده‌تری از وضعیت کاربر و میزان آمادگی او برای انجام فعالیت‌های روزانه است.

حذف سوابق از طریق گفت‌و‌گو

سومین قابلیت به کاربران اجازه می‌دهد تا سوابقی را که به اشتباه ثبت شده‌اند، صرفاً با صحبت کردن با مربی هوشمند سلامت (Google Health Coach) حذف کنند. برای مثال، کاربر می‌تواند به جای جستجوی دستی در برنامه، درخواست حذف رکورد مربوط به تمرین دویدن صبحگاهی خود را مطرح کند.

این قابلیت از حذف ورودی‌های روزانه‌ای که از طریق مربی ثبت شده‌اند — از جمله تمرینات، وعده‌های غذایی، وزن و علائم — پشتیبانی می‌کند، اما شامل سوابق پزشکی نمی‌شود.

منبع: الیوم السابع

برچسب ها: google ، به روزرسانی ، اندروید
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