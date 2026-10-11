باشگاه خبرنگاران جوان - امید سلیمی با تشریح عملکرد این مدیریت در حوزه صدور مجوزهای صنایع تبدیلی و تکمیلی اظهار کرد: از مجموع مجوز‌های صادرشده در این بخش، ۴۳۴ فقره مربوط به جواز تأسیس و ۳۴۸ فقره مربوط به پروانه بهره‌برداری واحد‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی است.

وی افزود: ظرفیت اسمی تولید سالانه طرح‌های دارای جواز تأسیس یک میلیون و ۳۴۵ هزار تن و ظرفیت جذب مواد اولیه آنها یک میلیون و ۸۹۷ هزار تن برآورد شده است.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به میزان سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها بیان کرد: بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای طرح‌های دارای جواز تأسیس پیش‌بینی شده است که با تکمیل و بهره‌برداری از آنها، زمینه اشتغال مستقیم پنج هزار نفر فراهم می‌شود.

سلیمی ادامه داد: واحد‌های دارای پروانه بهره‌برداری نیز ظرفیت تولید سالانه ۲ میلیون و ۲۳۶ هزار تن محصول را دارند و ظرفیت جذب مواد اولیه این واحد‌ها به ۲ میلیون و ۳۰۳ هزار تن می‌رسد.

وی میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این واحد‌ها را بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: فعالیت واحد‌های به بهره‌برداری رسیده در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی استان برای سه هزار و ۷۸۸ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.

تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی با توسعه صنایع تبدیلی

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی کردستان با تأکید بر اهمیت توسعه صنایع تبدیلی در اقتصاد کشاورزی اظهار کرد: این صنایع نقش مهمی در تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، حمایت از تولیدکنندگان، افزایش ارزش افزوده و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار دارند.

وی افزود: ایجاد ظرفیت‌های مناسب برای فرآوری، بسته‌بندی، نگهداری و عرضه استاندارد محصولات کشاورزی، علاوه بر کاهش ضایعات و جلوگیری از افت کیفیت، موجب افزایش ماندگاری محصولات و فراهم شدن امکان عرضه آنها به بازار‌های هدف می‌شود.

سلیمی کاهش خام‌فروشی را از دیگر پیامد‌های توسعه صنایع تبدیلی دانست و گفت: گسترش واحد‌های فرآوری می‌تواند با ایجاد تقاضای پایدار برای محصولات کشاورزی، به بهبود بازاریابی و فروش تولیدات، تقویت ارتباط میان کشاورزان و صنایع فرآوری و افزایش درآمد بهره‌برداران کمک کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی کردستان بیان کرد: توسعه صنایع تبدیلی در مناطق مستعد کشاورزی استان، افزون بر ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، زمینه تقویت فعالیت‌های اقتصادی در مناطق روستایی و بهره‌برداری مؤثرتر از تولیدات کشاورزی را فراهم می‌کند.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی کردستان در پایان، پیگیری تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های سرمایه‌گذاری، حمایت از متقاضیان واجد شرایط و هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت فرآوری محصولات راهبردی کشاورزی را از برنامه‌های توسعه این بخش برشمرد و گفت: تحقق این اهداف می‌تواند به افزایش بهره‌وری، تکمیل زنجیره ارزش محصولات و تقویت جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد استان کمک کند.