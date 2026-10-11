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کرانه باختری چطور به یک زندان روباز تبدیل شد؟ + فیلم

محدودیت‌های گسترده رفت‌وآمد، تخریب خانه‌ها و افزایش حملات شهرک‌نشینان، زندگی روزمره فلسطینیان در کرانه باختری و قدس شرقی را با فشار‌های فزاینده روبه‌رو کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل، ۹۲۵ مانع رفت‌وآمد، زندگی حدود ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار فلسطینی در کرانه باختری و قدس شرقی را محدود کرده است. همچنین، بین ۱۵ تا ۲۱ سپتامبر، ۸۶ ساختمان فلسطینی تخریب شده و شماری از ساکنان خانه‌های خود را از دست داده‌اند.

هم‌زمان، حملات شهرک‌نشینان و نیروهای اسرائیلی به فلسطینیان و زمین‌های کشاورزی ادامه دارد. طبق آمار فلسطینی، بیش از ۹۸ هزار درخت از ابتدای سال تا پایان سپتامبر آسیب دیده و خسارت نابودی محصولات زیتون در فاصله سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶ حدود ۱۵۷ میلیون دلار برآورد شده است.

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