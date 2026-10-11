باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - غلامرضا توکل رئیس مجمع نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی، در مراسم افتتاحیه دومین رویداد بین‌المللی شیراز اکسپو و آرت اکسپو، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و گردشگری فارس، بر ضرورت بهره‌گیری هدفمند از توانمندی‌های استان برای توسعه صادرات، گسترش همکاری‌های بین‌المللی و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی تأکید کرد.

او اظهار داشت: شیراز و استان فارس از قابلیت‌های ارزشمندی برخوردارند که در صورت معرفی مناسب و برنامه‌ریزی اصولی، می‌توانند زمینه‌ساز حضور مؤثرتر این منطقه در عرصه‌های اقتصادی کشور و بازار‌های بین‌المللی باشند.

ضرورت آسیب‌شناسی دوره‌های گذشته و ارتقای کیفیت نمایشگاه

رئیس مجمع نمایندگان فارس با قدردانی از برگزارکنندگان و دست‌اندرکاران دومین دوره شیراز اکسپو و آرت اکسپو، بر لزوم ارزیابی دقیق تجربه دوره پیشین این رویداد تأکید کرد و گفت: برای ارتقای سطح برگزاری نمایشگاه، باید نقاط قوت و ضعف دوره گذشته به‌صورت کارشناسی بررسی شود و کاستی‌های احتمالی در بخش‌های مختلف مورد پیگیری قرار گیرد.

توکل با اشاره به برگزاری دوره قبلی نمایشگاه در سال ۲۰۲۵، افزود: موفقیت چنین رویداد‌هایی تنها به برگزاری آنها محدود نمی‌شود، بلکه کیفیت برنامه‌ها، سطح مشارکت‌کنندگان، جایگاه مهمانان و دستاورد‌های اقتصادی حاصل از تعاملات شکل‌گرفته نیز باید مورد ارزیابی قرار گیرد. بر همین اساس، شناسایی نواقص و رفع موانع می‌تواند به افزایش اثربخشی دوره‌های بعدی کمک کند.

او همچنین از حضور مسئولان ملی، از جمله وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، و دیگر مدیران و فعالان اقتصادی در این رویداد قدردانی کرد.

تأکید بر استفاده از ظرفیت نیروی انسانی متخصص فارس

توکل در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به دیدار نمایندگان استان فارس با رئیس‌جمهور در آغاز فعالیت دولت چهاردهم، بیان کرد: نمایندگان فارس در نخستین دیدار با رئیس‌جمهور، ضمن تبریک آغاز فعالیت دولت، بر ضرورت توجه ویژه به ظرفیت‌ها، نیاز‌ها و مطالبات این استان تأکید کردند.

او، فارس را استانی برخوردار از منابع طبیعی، ظرفیت‌های اقتصادی و سرمایه انسانی توانمند توصیف کرد و گفت: نیرو‌های متخصص و متعهد استان در حوزه‌های گوناگون علمی، اجرایی، مدیریتی و اقتصادی از قابلیت‌های قابل‌توجهی برخوردارند و باید زمینه حضور مؤثرتر آنان در فرآیند تصمیم‌گیری و مدیریت کشور فراهم شود.

رئیس مجمع نمایندگان فارس با تأکید بر اهمیت سرمایه انسانی در مسیر توسعه، خواستار بهره‌گیری بیشتر دولت از توان کارشناسی و مدیریتی نیرو‌های بومی استان شد و توجه به این ظرفیت را یکی از الزامات پیشرفت فارس دانست.

هم‌افزایی مجلس و دولت برای حمایت از تولید و صادرات

این نماینده مجلس با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، تصریح کرد: عبور از چالش‌های اقتصادی نیازمند هماهنگی و همکاری مستمر میان دولت، مجلس و بخش خصوصی است. حمایت از تولیدکنندگان، رفع موانع فعالیت‌های اقتصادی، تقویت زیرساخت‌ها و فراهم کردن زمینه توسعه بازار‌های صادراتی باید در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار گیرد.

او ادامه داد: با وجود فشار‌های خارجی و محدودیت‌های موجود، فعالیت‌های صادراتی کشور همچنان ادامه دارد و می‌توان با شناسایی فرصت‌های تازه و استفاده بهتر از توان تولیدی استان‌ها، مسیر توسعه صادرات غیرنفتی را تقویت کرد.

توکل در همین زمینه به صادرات اخیر محصولات شرکت سیمان فارس اشاره کرد و گفت: این شرکت در هفته گذشته، پس از وقفه‌ای ۱۰ ساله، نخستین محموله خود را به افغانستان صادر کرد؛ اتفاقی که ظرفیت صنایع استان برای حضور مجدد در بازار‌های منطقه‌ای را نشان می‌دهد.

او این اقدام را نمونه‌ای از فرصت‌های موجود برای توسعه تجارت خارجی دانست و خاطرنشان کرد: پشتیبانی از صنایع، بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تسهیل فرآیند‌های تجاری می‌تواند به تداوم صادرات و افزایش سهم تولیدکنندگان فارس در بازار‌های هدف کمک کند.

صنعت، معدن، کشاورزی و گردشگری؛ محور‌های توسعه فارس

رئیس مجمع نمایندگان استان فارس با اشاره به تنوع ظرفیت‌های اقتصادی این منطقه، بهره‌برداری اصولی از توانمندی‌های صنعتی، معدنی، انرژی، کشاورزی و گردشگری را برای افزایش تولید و ایجاد فرصت‌های اقتصادی ضروری دانست.

به گفته او، توسعه پایدار استان مستلزم آن است که ظرفیت‌های موجود به فرصت‌های واقعی تولید، اشتغال و صادرات تبدیل شوند و در این مسیر، ارتقای دانش تخصصی، توسعه فناوری و استفاده از روش‌های نوین تولید نیز مورد توجه قرار گیرد.

توکل با تأکید بر جایگاه فارس در حوزه گردشگری اظهار داشت: برخورداری از جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی، این استان را به یکی از مناطق مستعد کشور برای توسعه گردشگری تبدیل کرده است. برنامه‌ریزی مناسب برای معرفی این ظرفیت‌ها و تکمیل زیرساخت‌های مرتبط می‌تواند علاوه بر جذب گردشگر، به رونق کسب‌وکار‌ها و تقویت اقتصاد محلی منجر شود.

او همچنین بر ضرورت ایجاد ارتباط مؤثر میان توانمندی‌های تولیدی استان و بازار‌های داخلی و خارجی تأکید کرد و استفاده هم‌زمان از ظرفیت‌های صنعت، کشاورزی، معدن، انرژی و گردشگری را عاملی مؤثر در متنوع‌سازی اقتصاد فارس دانست.

تکمیل کریدور‌های ارتباطی و طرح‌های ریلی در اولویت توسعه استان

توکل توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل را از مطالبات مهم مردم فارس برشمرد و گفت: تقویت شبکه‌های ارتباطی و تکمیل مسیر‌های راهبردی، نقش مهمی در کاهش هزینه‌های جابه‌جایی، تسهیل مبادلات تجاری و افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان استان دارد.

او با اشاره به اهمیت طرح‌های ریلی، پیگیری ادامه مسیر راه‌آهن شیراز به بوشهر و مسیر شیراز به گرگان را از موضوعات مورد توجه در حوزه توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل عنوان کرد و بر ضرورت دنبال کردن این پروژه‌ها تأکید داشت.

رئیس مجمع نمایندگان فارس افزود: توسعه شبکه ریلی و تقویت کریدور‌های ارتباطی باید متناسب با نیاز‌های اقتصادی استان دنبال شود؛ چراکه دسترسی مناسب به مسیر‌های حمل‌ونقل، علاوه بر تسهیل تجارت، می‌تواند زمینه جذب سرمایه‌گذاری و گسترش فعالیت‌های تولیدی را فراهم کند.

او همچنین اتصال فارس به دریا را از مطالبات مهم استان دانست و خواستار پیگیری جدی این موضوع از سوی دولت و دستگاه‌های مسئول شد.

توکل با تأکید بر نقش مجمع نمایندگان استان در دنبال کردن این مطالبه اظهار کرد: تحقق این هدف و فراهم شدن زیرساخت‌های موردنیاز آن می‌تواند در گسترش مبادلات تجاری و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی فارس مؤثر باشد.

او در ادامه، با اشاره به ظرفیت‌ها و نیاز‌های شهرستان‌های مختلف استان و مباحث مرتبط با مناطق آزاد، بر لزوم توجه متوازن به مطالبات مناطق گوناگون فارس در تدوین برنامه‌های توسعه‌ای تأکید کرد.

شیراز اکسپو؛ فرصتی برای گسترش تعاملات اقتصادی و معرفی محصولات استان

رئیس مجمع نمایندگان فارس، دومین رویداد بین‌المللی شیراز اکسپو و آرت اکسپو را بستری برای معرفی توانمندی‌های استان، ایجاد ارتباط میان فعالان اقتصادی و شناسایی فرصت‌های جدید همکاری دانست.

او با قدردانی از تلاش برگزارکنندگان این رویداد اظهار داشت: حضور هم‌زمان فعالان اقتصادی داخلی و خارجی، فرصتی ارزشمند برای تبادل تجربه، ارائه پیشنهاد‌های تخصصی، بررسی موانع فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد زمینه‌های تازه برای همکاری‌های تجاری فراهم می‌کند.

توکل از شرکت‌کنندگان خواست با استفاده از ظرفیت این نمایشگاه، علاوه بر معرفی محصولات و خدمات خود، برای توسعه ارتباطات تجاری و شناسایی بازار‌های جدید نیز برنامه‌ریزی کنند.

او با تأکید بر ضرورت برندسازی محصولات فارس خاطرنشان کرد: معرفی مؤثر توانمندی‌های استان باید بر پایه کیفیت، استاندارد‌های تولید و شناخت نیاز‌های بازار انجام شود. در کنار افزایش حجم تولید، ارتقای کیفیت محصولات و تقویت هویت تجاری آنها نیز اهمیت دارد؛ زیرا حضور پایدار در بازار‌های هدف به برخورداری از محصول رقابت‌پذیر و معرفی حرفه‌ای آن وابسته است.

این نماینده مجلس همچنین توسعه دیپلماسی اقتصادی را یکی از ابزار‌های مؤثر برای گسترش همکاری‌های تجاری دانست و بر ضرورت شکل‌گیری تعامل سازنده میان مسئولان، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران تأکید کرد.

به گفته او، تبادل دیدگاه‌ها و طرح انتقاد‌ها و پیشنهاد‌های کارشناسی در چنین رویداد‌هایی می‌تواند به شناسایی مشکلات، اصلاح رویه‌ها و فراهم شدن زمینه تصمیم‌گیری‌های مؤثرتر در حوزه اقتصاد کمک کند.

امنیت غذایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشاورزی

توکل در بخش دیگری از سخنان خود، امنیت غذایی را از موضوعات مهم و راهبردی جهان عنوان کرد و بر لزوم توجه به ظرفیت‌های کشاورزی و تولیدی استان در این زمینه تأکید داشت.

او با اشاره به اهمیت همکاری میان بخش‌های مختلف، استفاده مؤثر از امکانات موجود و تقویت زیرساخت‌های مرتبط با تولید را برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های اقتصادی و غذایی ضروری دانست.

رئیس مجمع نمایندگان استان فارس همچنین از حضور مسئولان و نمایندگان مرتبط با حوزه‌های کشاورزی و محیط زیست در این رویداد قدردانی کرد و بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، بخش تولید و سایر مجموعه‌های مرتبط برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای تأکید داشت.

تأکید بر تداوم همکاری‌ها برای تحقق اهداف اقتصادی فارس

توکل در پایان، با قدردانی از تمامی عوامل اجرایی و برگزارکنندگان دومین رویداد بین‌المللی شیراز اکسپو و آرت اکسپو، بر ضرورت استمرار همکاری میان دولت، مجلس و فعالان اقتصادی برای استفاده از فرصت‌های پیش‌رو تأکید کرد.

او ابراز امیدواری کرد نتایج گفت‌وگوها، پیشنهاد‌ها و تعاملات شکل‌گرفته در این نمایشگاه، به تدوین راهکار‌های عملی برای رفع موانع تولید، توسعه صادرات، تقویت زیرساخت‌های ارتباطی، معرفی بهتر محصولات استان و افزایش سهم فارس در مبادلات اقتصادی داخلی و بین‌المللی منجر شود.