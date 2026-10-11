فرماندار سلماس بر ضرورت تسریع در عملیات آماده‌سازی پایانه کوزه‌رش تأکید کرد. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - در جلسه هماهنگی تشکیل کارگروه ویژه مرزی شهرستان سلماس محمد فتحی فرماندار سلماس، با تأکید بر ضرورت هماهنگی مستمر دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان، خواستار پیگیری جدی اقدامات و استفاده از ظرفیت‌های شهرستان برای تسریع در آماده‌سازی پایانه شد.

فتحی گفت: موضوع مسیر ارتباطی باش‌قلعه ترکیه به مرز کوزه‌رش سلماس و گلینجک استان وان بررسی شد. مسیری که بر اساس توافقات انجام‌شده، توسعه زیرساخت‌های آن در سمت ترکیه تا سال ۲۰۲۷ میلادی پیش‌بینی شده است.

وی گفت: آخرین اقدامات برای راه‌اندازی سایت موقت پایانه مرزی کوزه‌رش و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز با هدف تسهیل تردد مسافران بررسی و تسریع در اجرای آن پیش‌بینی‌شده است.

هماهنگی اجرایی برای بتن‌ریزی کف کریدور پایانه مرزی کوزه‌رش، آماده‌سازی محوطه، تأمین زیرساخت‌های آب، گاز و فیبر نوری و ساماندهی مسیرهای تردد، از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در این نشست بود. همچنین مقرر شد عملیات احداث سایت موقت پایانه طی روزهای آینده آغاز شود.

برچسب ها: کوزه رش سلماس ، پایانه مرزی
خبرهای مرتبط
طرح جامع پایانه مرزی کوزه‌رش سلماس در دستور کار قرار گرفت
مرز؛ ظرفیت بزرگ برای شکوفایی اقتصادی آذربایجان غربی
توافق ایران و ترکیه با فعالیت پایانه مرزی کوزه رش+فیلم و عکس
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
گام بلند سلماس برای فعال‌سازی مرز/ عملیات احداث سایت موقت پایانه کوزه‌رش آغاز می‌شود
آخرین اخبار
گام بلند سلماس برای فعال‌سازی مرز/ عملیات احداث سایت موقت پایانه کوزه‌رش آغاز می‌شود
پویش «رود روان» آمادگی برای مدیریت روان‌آب‌ها و تقویت منابع آبی دریاچه ارومیه
پایان موفق کوچ پاییزه عشایر آذربایجان‌غربی / پایش مستمر ایلراه‌ها و تأمین امنیت مسیرها
ساماندهی تردد ناوگان تجاری در گمرک بازرگان/جداسازی مسیر عبور مشمولان رویه مرزنشینی از مسافران عادی
جهش آذربایجان‌غربی به رتبه دوم کشور در پرونده‌های وارداتی /ترخیص کالاهای اساسی در کمتر از ۲۴ ساعت
ضربه اطلاعاتی پلیس به قاچاقچیان مواد مخدر/ کشف ۲ کیلوگرم کوکائین در میاندوآب
روند کاهش تراز دریاچه ارومیه متوقف شد؛ نگین فیروزه‌ای به روزهای خوب رسید
قاتل ۴ عضو یک خانواده در ارومیه دستگیر شد