باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - در جلسه هماهنگی تشکیل کارگروه ویژه مرزی شهرستان سلماس محمد فتحی فرماندار سلماس، با تأکید بر ضرورت هماهنگی مستمر دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان، خواستار پیگیری جدی اقدامات و استفاده از ظرفیت‌های شهرستان برای تسریع در آماده‌سازی پایانه شد.

فتحی گفت: موضوع مسیر ارتباطی باش‌قلعه ترکیه به مرز کوزه‌رش سلماس و گلینجک استان وان بررسی شد. مسیری که بر اساس توافقات انجام‌شده، توسعه زیرساخت‌های آن در سمت ترکیه تا سال ۲۰۲۷ میلادی پیش‌بینی شده است.

وی گفت: آخرین اقدامات برای راه‌اندازی سایت موقت پایانه مرزی کوزه‌رش و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز با هدف تسهیل تردد مسافران بررسی و تسریع در اجرای آن پیش‌بینی‌شده است.

هماهنگی اجرایی برای بتن‌ریزی کف کریدور پایانه مرزی کوزه‌رش، آماده‌سازی محوطه، تأمین زیرساخت‌های آب، گاز و فیبر نوری و ساماندهی مسیرهای تردد، از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در این نشست بود. همچنین مقرر شد عملیات احداث سایت موقت پایانه طی روزهای آینده آغاز شود.