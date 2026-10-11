باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حسینعلی امیری استاندار فارس، با تشریح ظرفیت‌های متنوع این استان در بخش‌های اقتصادی، صنعتی، گردشگری و زیرساختی، بر آمادگی مدیریت استان برای تسهیل سرمایه‌گذاری و گسترش تعاملات اقتصادی با کشور‌های مختلف تأکید کرد و گفت: فارس از سرمایه‌گذاران استقبال می‌کند و تمام توان خود را برای فراهم کردن شرایط مناسب فعالیت اقتصادی آنان به کار خواهد گرفت.

او با اشاره به قابلیت‌های استان در حوزه‌های صنعت، معدن، تجارت، گردشگری سلامت و گردشگری زیارتی اظهار داشت: فارس از مزیت‌های متعددی برای جذب سرمایه و توسعه همکاری‌های مشترک برخوردار است و تلاش می‌کنیم با معرفی هدفمند این ظرفیت‌ها، زمینه حضور سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی داخلی و خارجی را بیش از پیش فراهم کنیم.

رشد مشارکت بین‌المللی در دومین دوره شیراز اکسپو

استاندار فارس با اشاره به تجربه برگزاری نخستین نمایشگاه اکسپو شیراز در سال گذشته بیان کرد: رویداد سال ۱۴۰۴ با مشارکت کشور‌های حوزه خلیج فارس برگزار شد و در جریان آن، بیش از ۳.۵ میلیارد دلار تفاهم‌نامه و قرارداد به ثبت رسید که نشان‌دهنده ظرفیت این رویداد برای ایجاد ارتباطات اقتصادی و تجاری است.

امیری افزود: با بهره‌گیری از تجربه دوره گذشته، در دومین رویداد بین‌المللی شیراز اکسپو، دامنه مشارکت کشور‌های خارجی گسترش یافته است تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری و قابلیت‌های اقتصادی استان در سطح وسیع‌تری در معرض دید فعالان اقتصادی قرار گیرد.

او با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر تدوین و اجرای سند گردشگری به‌عنوان یکی از محور‌های توسعه کشور گفت: گردشگری در اولویت‌های توسعه‌ای فارس قرار دارد و به همین دلیل، بخش قابل‌توجهی از فضای نمایشگاه امسال به معرفی توانمندی‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری این حوزه اختصاص یافته است.

نماینده عالی دولت در استان فارس خاطرنشان کرد: وسعت جغرافیایی، تنوع اقلیمی، جاذبه‌های تاریخی و طبیعی و برخورداری از ظرفیت‌های گردشگری سلامت و زیارتی، فرصت‌های متعددی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد اشتغال و جذب سرمایه در استان ایجاد کرده است.

استقبال گسترده از نمایشگاه معرفی ظرفیت‌های شهرستان‌های فارس

امیری همچنین با اشاره به برگزاری نمایشگاه معرفی توانمندی‌های شهرستان‌های استان در هفته گذشته اظهار کرد: این رویداد با هدف شناساندن قابلیت‌ها و ظرفیت‌های مناطق مختلف فارس برگزار شد و با استقبال گسترده شهروندان همراه بود.

او با بیان اینکه میزان استقبال به حدی بود که رفت‌وآمد در فضای نمایشگاه با دشواری همراه شد، افزود: برگزاری چنین برنامه‌هایی علاوه بر ایجاد فضایی پویا و پرنشاط، امکان معرفی ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی و تولیدی شهرستان‌ها را فراهم می‌کند و می‌تواند زمینه شناخت فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری را گسترش دهد.

استاندار فارس، معرفی فرصت‌های اشتغال و فعالیت اقتصادی را از دیگر محور‌های دومین رویداد شیراز اکسپو عنوان کرد و گفت: در همین راستا، کتابی با بیش از ۵۰۰ فرصت شغلی استان تدوین شده است که در این رویداد رونمایی می‌شود.

به گفته او، گردآوری و معرفی این فرصت‌ها می‌تواند به شناسایی زمینه‌های فعالیت اقتصادی، هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مستعد و ایجاد ارتباط مؤثرتر میان سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و ظرفیت‌های موجود در استان کمک کند.

حضور ۳۴۳ مهمان خارجی از ۱۳ کشور در شیراز اکسپو ۲۰۲۶

امیری با اشاره به ابعاد دومین رویداد بین‌المللی شیراز اکسپو ۲۰۲۶ اظهار داشت: در این دوره ۱۵۵ غرفه برپا شده و ۳۴۳ مهمان خارجی از ۱۳ کشور در آن حضور دارند؛ ظرفیتی که امکان معرفی توانمندی‌های فارس و توسعه ارتباطات تجاری و اقتصادی را فراهم می‌کند.

او برخورداری از فرودگاه بین‌المللی، هفت منطقه ویژه اقتصادی، شبکه ریلی، دانشگاه‌ها و مراکز علمی، اقلیم متنوع و چهار فصل، طبیعت غنی، خدمات فنی و مهندسی و نیروی انسانی متخصص را از جمله مزیت‌های رقابتی فارس برای جذب سرمایه‌گذاری برشمرد.

استاندار فارس با اشاره به توان علمی و تخصصی دانشگاه‌ها و ظرفیت مراکز بهداشتی و درمانی استان افزود: برخی از این مراکز در سطح منطقه از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند و قابلیت‌های موجود در حوزه آموزش، درمان و خدمات تخصصی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مرتبط باشد.

همدلی و هماهنگی دستگاه‌ها؛ پشتوانه اجرای برنامه‌های توسعه‌ای

استاندار فارس با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای گفت: مردم استان و روحیه همراهی و همدلی میان مجموعه‌های مختلف، از مهم‌ترین ظرفیت‌های فارس برای عبور از چالش‌ها و حرکت در مسیر پیشرفت به شمار می‌رود.

او با اشاره به همکاری مدیران دستگاه‌های اجرایی با نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: هماهنگی میان بخش‌های اجرایی و نمایندگان مردم، ظرفیت مناسبی برای پیگیری مسائل و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای فراهم کرده است. در میان ۱۸ نماینده استان نیز برخی مسئولیت ریاست کمیسیون‌های مجلس را بر عهده دارند که این موضوع می‌تواند در پیگیری مسائل فارس در سطح ملی مؤثر باشد.

امیری افزود: رویکرد مدیریت استان بر تعامل، هماهنگی و پرهیز از اقدامات شتاب‌زده استوار است و تلاش می‌کنیم مسائل و طرح‌ها با مشارکت دستگاه‌های مرتبط و بر اساس تفاهم و همکاری دنبال شوند.

او همچنین با اشاره به همکاری دستگاه قضایی و نهاد‌های نظارتی گفت: شناخت مشترک مسئولان از شرایط کشور و ضرورت هماهنگی میان بخش‌های مختلف، زمینه مناسبی برای افزایش تعاملات و پیگیری مسائل استان ایجاد کرده است.

استاندار فارس نقش نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه شیراز را در تقویت همبستگی اجتماعی مهم دانست و اظهار داشت: آیت‌الله دژکام در جایگاه محور وحدت استان، در تقویت همدلی و انسجام میان مجموعه‌های مختلف نقش مؤثری دارد.

امیری همچنین با اشاره به هماهنگی اعضای شورای تأمین استان بیان کرد: تعامل و همراهی میان اعضای این شورا و همکاری فرماندهان نیرو‌های نظامی، انتظامی و امنیتی، در ایجاد شرایط باثبات و حفظ آرامش استان مؤثر بوده است.

توسعه متوازن؛ رویکرد مدیریت استان در بخش‌های مختلف اقتصادی

نماینده عالی دولت در فارس با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به حوزه‌های مختلف اقتصادی تصریح کرد: برنامه توسعه استان نباید به یک بخش محدود شود، بلکه صنعت، معدن، تجارت، گردشگری و سایر ظرفیت‌های اقتصادی باید به‌صورت هماهنگ و متناسب با قابلیت‌های هر منطقه مورد توجه قرار گیرند.

او افزود: سیاست مدیریت استان بر بهره‌گیری همه‌جانبه از ظرفیت‌های موجود و ایجاد توازن میان بخش‌های مختلف استوار است تا زمینه پیشرفت اقتصادی در سطح استان و شهرستان‌ها فراهم شود.

امیری با اشاره به حضور تجار، کارآفرینان و مهمانان خارجی در دومین رویداد شیراز اکسپو گفت: فعالان اقتصادی فارس برای آغاز همکاری‌های مشترک با همتایان خارجی خود آمادگی دارند و می‌توان از فرصت این نمایشگاه برای توسعه روابط تجاری، تبادل تجربه و شناسایی زمینه‌های سرمایه‌گذاری متقابل استفاده کرد.

تأکید استاندار فارس بر حمایت از سرمایه‌گذاران

استاندار فارس در پایان با تأکید بر عزم مدیریت استان برای تسهیل فعالیت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی اظهار کرد: به‌عنوان نماینده دولت در استان اعلام می‌کنم که از حضور افرادی که برای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی فارس را انتخاب می‌کنند، با آغوش باز استقبال خواهیم کرد و برای فراهم کردن زمینه فعالیت آنان از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنیم.

او افزود: مجموعه مدیریت استان آمادگی دارد با همکاری دستگاه‌های مسئول، الزامات اجرایی و حقوقی موردنیاز سرمایه‌گذاران را پیگیری کند و موانع موجود را تا حد امکان برطرف سازد.

امیری تأکید کرد: هدف آن است که سرمایه‌گذاران بتوانند با اطمینان بیشتری فرصت‌های اقتصادی فارس را بررسی کنند و با اتکا به ظرفیت‌های استان، زمینه شکل‌گیری طرح‌های مشترک، توسعه تولید، ایجاد اشتغال و گسترش مبادلات اقتصادی فراهم شود.