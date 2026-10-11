یک سازمان رصد کشتیرانی از اصابت پرتابه ناشناس به نفتکشی در تنگه هرمز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد یک نفتکش هنگام خروج از تنگه هرمز، از سمت چپ بدنه هدف اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفت و آسیب دید؛ با این حال، تمامی خدمه سالم هستند و گزارشی از آسیب‌های زیست‌محیطی منتشر نشده است. 

بر اساس این گزارش، هنوز منشاء دقیق حملات مشخص نشده است.

تنش‌های منطقه‌ای از زمان حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در نهم اسفند سال گذشته، بالا باقی مانده است؛ حملاتی که تهران را به تلافی‌جویی علیه اهداف اسرائیلی و تأسیسات نظامی آمریکا در سراسر منطقه وادار کرد. این جنگ همچنین ناوبری از طریق تنگه هرمز، مسیر کلیدی عرضه انرژی جهانی، را به شدت مختل کرده است.

ایران از آن زمان بازگشایی کامل تنگه هرمز را به اقداماتی از جمله پایان دادن به خصومت‌ها، لغو تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های مسدودشده و اجرای تعهدات توسط واشنگتن مرتبط کرده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: تنگه هرمز ، حادثه دریایی ، کشتیرانی
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