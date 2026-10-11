یک عضو هیئت علمی گروه سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: سلامت روان سبب ارتقای کیفیت زندگی افراد و تندرستی افراد در جامعه است.

به مناسبت هفته سلامت روان؛

به مناسبت هفته سلامت روان؛

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - یاسر تعدادی، عضو هیئت علمی گروه آموزشی ارتقای سلامت و سالمندشناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به موضوع سلامت روان گفت: برای ارتقای سلامت روان تغییرات زیستی واقعی باید در نظر گرفته شود.

به گفته وی، بررسی‌ها نشان می‌دهد که سلامت روان سبب ارتقای کیفیت زندگی افراد و قسمت جدایی نا پذیر تندرستی افراد در جامعه است.

تعدادی تصریح کرد: در حال حاضر روان شناسی علمی بر اساس طبقه بندی سلامت روان تعریف شده است و مداخلات سلامت روان باید بر اساس کار‌های فرایند مدار انجام شود.