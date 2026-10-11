باشگاه خبرنگاران جوان - سید فواد حسینی در نشست مجازی ستاد راهبری ملی برنامه نماد با حضور وزیر آموزش و پرورش، گزارشی از اقدامات انجام‌شده در استان کردستان برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان ارائه کرد و اظهار داشت: اجرای این برنامه از اولویت‌های اصلی آموزش و پرورش استان است و برای تحقق اهداف آن، از ظرفیت بخش‌های مختلف آموزشی و پرورشی استفاده می‌شود.

وی با اشاره به اجرای برنامه نماد در مناطق هدف شامل سقز، قروه و ناحیه یک سنندج افزود: شناسایی و سطح‌بندی مخاطرات اجتماعی، مداخله به‌موقع برای دانش‌آموزان در معرض خطر، ارجاع به مراکز تخصصی برای دریافت خدمات درمانی و حمایت‌های روانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قضایی در موارد خاص، از محور‌های اصلی اجرای این برنامه است.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان، تهیه اطلس جامع آسیب‌های اجتماعی در مناطق هدف را از اقدامات انجام‌شده در چارچوب برنامه نماد برشمرد و گفت: این اطلس زمینه شناخت دقیق‌تر وضعیت اجتماعی دانش‌آموزان و برنامه‌ریزی متناسب با شرایط و نیاز‌های هر منطقه را فراهم می‌کند.

حسینی با اشاره به نتایج بررسی‌های انجام‌شده در مناطق زیر پوشش برنامه نماد اظهار داشت: بر اساس داده‌های ارائه‌شده، روند آسیب‌های اجتماعی در این مناطق کاهشی بوده است که این موضوع بر ضرورت تداوم برنامه‌های پیشگیرانه و تقویت همکاری میان بخش‌های مختلف آموزش و پرورش تأکید دارد.

وی با بیان اینکه تأمین سلامت روان دانش‌آموزان و فراهم‌کردن محیطی امن و حمایتگر در مدارس از اهداف مهم برنامه نماد است، بر ضرورت استمرار حمایت‌ها و تقویت اقدامات تخصصی برای شناسایی به‌موقع آسیب‌ها و رسیدگی به وضعیت دانش‌آموزان در معرض خطر تأکید کرد.

در این نشست، وزیر آموزش و پرورش ضمن استماع گزارش عملکرد استان کردستان، از اقدامات انجام‌شده برای اجرای برنامه نماد قدردانی کرد و بر اهمیت توجه مستمر به پیشگیری و کنترل آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان تأکید داشت.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان نیز با قدردانی از حمایت‌های وزارت آموزش و پرورش و معاونت پرورشی و فرهنگی این وزارتخانه، استمرار پشتیبانی از برنامه نماد را ضروری دانست و بر نقش این برنامه در ارتقای سلامت روان دانش‌آموزان و تقویت فضای امن در مدارس تأکید کرد.

منبع:آموزش وپرورش استان