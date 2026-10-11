باشگاه خبرنگاران جوان - هم‌زمان با ادامه بمباران غزه و ناکامی تلاش‌های دیپلماتیک برای توقف جنگ، صد‌ها هزار نفر در شهر‌های مختلف جهان به خیابان‌ها آمدند و خواستار آتش‌بس، ارسال کمک‌های بشردوستانه و توقف حمایت تسلیحاتی از رژیم اسرائیل شدند. این اعتراضات از خیابان‌ها به دانشگاه‌ها نیز کشیده شد؛ به‌ویژه در بهار ۲۰۲۴ که تحصن دانشجویان دانشگاه کلمبیا به موجی از تجمعات در بیش از ۱۸۰ دانشگاه جهان انجامید و با برخورد‌های امنیتی و بازداشت شماری از دانشجویان همراه شد.

دامنه اعتراضات به بنادر و مراکز حمل‌ونقل نیز رسید؛ جایی که فعالان و کارگران برای جلوگیری از ارسال محموله‌های تسلیحاتی به اسرائیل دست به اقدام زدند. هرچند این جنبش‌ها به‌تنهایی نتوانستند جنگ را متوقف کنند، تداوم آنها توجه افکار عمومی را به پیامد‌های جنگ غزه جلب کرد و فشار بر دولت‌های حامی اسرائیل برای بازنگری در سیاست‌های خود را افزایش داد.