باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شبکه تلویزیونی المسیره دقایقی پیش، از حمله به فرودگاه بین‌المللی صنعا در یمن خبر داد.

این حمله در حالی رخ داده که تنش‌ها در یمن طی روز‌های اخیر تشدید شده و نیرو‌های دولت مستعفی یمن با حمایت عربستان عملیاتی را برای تصرف مناطق تحت کنترل جنبش انصارالله آغاز کرده‌اند.

هم‌زمان، حملات به فرودگاه‌ها و تأسیسات عربستان افزایش یافته است. بر این اساس، حمله اخیر به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض بنا بر اعلام مقام‌های سعودی، ۱۲ کشته و بیش از ۳۰۰ زخمی بر جای گذاشته است.

در پی این تحولات، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا احتمال مشارکت واشنگتن در حملات علیه یمن را مطرح کرده است.