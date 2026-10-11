در بحبوحه تشدید تنش‌ها در یمن، فرودگاه بین‌المللی صنعا هدف حمله قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شبکه تلویزیونی المسیره دقایقی پیش، از حمله به فرودگاه بین‌المللی صنعا در یمن خبر داد.

این حمله در حالی رخ داده که تنش‌ها در یمن طی روز‌های اخیر تشدید شده و نیرو‌های دولت مستعفی یمن با حمایت عربستان عملیاتی را برای تصرف مناطق تحت کنترل جنبش انصارالله آغاز کرده‌اند.

هم‌زمان، حملات به فرودگاه‌ها و تأسیسات عربستان افزایش یافته است. بر این اساس، حمله اخیر به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض بنا بر اعلام مقام‌های سعودی، ۱۲ کشته و بیش از ۳۰۰ زخمی بر جای گذاشته است. 

در پی این تحولات، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا احتمال مشارکت واشنگتن در حملات علیه یمن را مطرح کرده است.

برچسب ها: فرودگاه صنعا ، انصارالله یمن ، حمله به فرودگاه
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