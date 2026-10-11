باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین آرت‌اکسپو شیراز با اختصاص سالنی مجزا و حضور صنعتگران سراسر کشور و هیئت‌هایی از ۶ کشور منطقه آغاز به کار کرد تا دست‌آفریده‌های ایرانی مستقیماً در چرخه مذاکرات B۲B و صادرات قرار گیرند.

وزیر میراث‌فرهنگی و استاندار فارس در جریان این افتتاح، با حضور در بخش‌های تخصصی میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی و گفت‌و‌گو با صنعتگران و غرفه‌داران، موانع توسعه بازار‌های بین‌المللی را بررسی کردند.

سیدرضا صالحی‌امیری در این بازدید، یکی از اولویت‌های اساسی دولت را تسهیل شرایط صادرات و پشتیبانی از برند‌های اصیل ایرانی دانست و دستوراتی را برای رفع دغدغه‌های تولیدکنندگان در حوزه‌های بسته‌بندی، تبلیغات هدفمند و حمل‌ونقل بین‌المللی صادر کرد.

تلفیق نمایشگاه صنایع‌دستی با شیراز اکسپو و حضور ۶ کشور خارجی

امسال برخلاف ادوار گذشته، نمایشگاه ملی صنایع‌دستی فارس در قالب «آرت‌اکسپو» با دومین رویداد تجاری شیراز اکسپو تلفیق شده و سالنی مجزا به هنر و صنایع‌دستی اختصاص یافته است تا بستری مستقیم برای مذاکرات رو در رو (B۲B) میان هنرمندان و هیئت‌های اقتصادی فراهم شود.

به گفته معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس، در کنار ۲۸ غرفه استان فارس، تولیدکنندگان شهر‌ها و روستا‌های ملی و جهانی ایران نیز حضور دارند. همچنین هیئت‌های تجاری از کشور‌های عمان، عراق، افغانستان، تاجیکستان، ترکیه و روسیه برای بازدید و مذاکره در این رویداد اعلام آمادگی کرده‌اند.

بایسته‌های تجاری‌سازی: بسته‌بندی اقتصادی، هویت‌بخشی و شناسنامه‌دار کردن آثار

فعالان و تشکل‌های تخصصی صنایع‌دستی نیز این گردهمایی را نقطه عطفی در اقتصاد هنر قلمداد کردند. حسین همتی، رئیس اتحادیه تعاونی‌های صنایع‌دستی فارس، بر لزوم انطباق تولیدات با قدرت خرید بازار جهانی و تمایل به خرید آثار کوچک و کاربردی تأکید کرد و پیشنهاد داد برای کاهش هزینه‌های ناشی از تورم در ملزومات بسته‌بندی، در صورت لزوم فرآیند بسته‌بندی نهایی در کشور مقصد انجام پذیرد.

همچنین سلمان گورنگی، مدیرعامل اتحادیه صادرات صنایع‌دستی فارس، نجات اقتصاد هنر را در گروی ارائه‌ی حرفه‌ای و سلیقه‌شناسی بازار‌ها دانست و از اقدامات زیربنایی نظیر طراحی ماکت، صدور کد QR و شناسنامه‌دار کردن آثار برای تسهیل تجارت در دوران پساتحریم خبر داد.

این رویداد تا پایان مهلت برگزاری شیراز اکسپو، در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس میزبان تجار، سرمایه‌گذاران و علاقه‌مندان به اقتصاد فرهنگ‌بنیان خواهد بود.

منبع: میراث فرهنگی فارس