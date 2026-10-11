وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر ضرورت تضمین فرصت‌های برابر برای رشد و یادگیری کودکان، دوران کودکی را زیربنای آینده ایران دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی در مراسم گرامیداشت هفته کودک با شعار «لبخند کودکان، الفبای وطن» که با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد، بر ضرورت بازنگری در نگاه جامعه به دوران کودکی و تقویت مسئولیت مشترک نهاد‌های کشور در قبال رشد، تربیت و آینده کودکان تأکید کرد.

کاظمی با بیان این‌که سرمایه‌گذاری برای کودکان، سرمایه‌گذاری راهبردی برای آینده کشور است، اظهار کرد: محرومیت کودکان از تغذیه مناسب، مراقبت، بازی و آموزش باکیفیت در سال‌های نخست زندگی می‌تواند پیامد‌هایی داشته باشد که جبران آن در سال‌های بعد دشوار باشد؛ ازاین‌رو، توجه به نیاز‌های کودکان باید از اولویت‌های اساسی نظام تعلیم‌وتربیت و همه دستگاه‌های مسئول باشد.

وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر نقش محوری مدرسه در تربیت نسل آینده، تصریح کرد: مدرسه باید خانه دوم کودک باشد؛ محیطی که در کنار آموزش علم، زمینه پرورش مهربانی، خلاقیت، مسئولیت‌پذیری، گفت‌و‌گو، احترام به دیگران و تقویت هویت ایرانی ـ اسلامی را فراهم کند.

وی با اشاره به تحولات شتابان فناوری و گسترش هوش مصنوعی، افزود: مأموریت آموزش‌وپرورش تنها انتقال دانسته‌ها نیست؛ بلکه باید به کودکان بیاموزیم چگونه بیندیشند، انتخاب کنند و مسائل را حل کنند. آینده ایران را کودکانی خواهند ساخت که علاوه بر توانمندی علمی، خوب‌بودن و با یکدیگر زیستن را نیز آموخته باشند.

کاظمی همچنین توجه، محبت و فرصت بازی را از نیاز‌های اساسی کودکان دانست و افزود: ارزشمندترین هدیه به کودکان، لزوماً امکانات مادی و اسباب‌بازی‌های گران‌قیمت نیست؛ بلکه دیده‌شدن، شنیده‌شدن و برخورداری از محبت و توجه بزرگسالان است.

وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر این‌که مسئولیت تربیت کودک محدود به خانواده و مدرسه نیست، خواستار هم‌افزایی خانواده‌ها، رسانه‌ها، نهاد‌های فرهنگی، مدیریت شهری و دستگاه‌های اجرایی برای ایجاد محیطی امن، بانشاط و برخوردار از فرصت‌های برابر شد.

تربیت کودکان در دو مسیر رسمی و غیررسمی دنبال می‌شود

وزیر آموزش‌وپرورش با تشریح برنامه‌های این وزارتخانه در حوزه تربیت کودکان، بر پیگیری هم‌زمان تربیت رسمی از مسیر سازمان ملی تعلیم‌وتربیت کودک و تربیت غیررسمی از طریق کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تأکید کرد.

کاظمی با اشاره به جایگاه آموزش پیش‌دبستانی در شکل‌گیری بنیان‌های رشد و یادگیری کودکان، توسعه پوشش این دوره، ارتقای کیفیت برنامه‌های تربیتی و آموزشی و توانمندسازی مربیان را از محور‌های فعالیت سازمان ملی تعلیم‌وتربیت کودک برشمرد.

وی با اشاره به آمار‌های ارائه‌شده درباره جامعه هدف این حوزه، از فعالیت‌های مرتبط با پوشش کودکان در دوره پیش‌دبستانی و تدوین بسته‌های تربیتی و آموزشی متناسب با ویژگی‌های رشدی آنان سخن گفت و بر ضرورت بهره‌گیری از روش‌های تربیتی متناسب با دوران کودکی تأکید کرد.

کاظمی همچنین نقش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را در تربیت غیررسمی، پرورش خلاقیت، تقویت مهارت‌های فکری و فراهم‌کردن فرصت‌های فرهنگی و تربیتی برای کودکان مهم دانست. این رویکرد، بر ضرورت پیوند میان آموزش رسمی و فعالیت‌های فرهنگی و پرورشی برای رشد همه‌جانبه کودکان تأکید دارد.

وی به برنامه‌های آموزش‌وپرورش در حوزه تعلیم‌وتربیت دوران کودکی اشاره کرد و توسعه آموزش پیش‌دبستانی، تدوین بسته‌های تربیتی و آموزشی متناسب با ویژگی‌های رشدی کودکان و توانمندسازی مربیان را از محور‌های مهم این حوزه برشمرد.

کاظمی با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق کودکان و فراهم‌کردن زمینه شکوفایی استعداد‌های آنان، بر این اصل تأکید کرد که ساختن آینده‌ای آباد برای ایران، از توجه جدی به نیازها، آرزو‌ها و فرصت‌های رشد کودکان امروز آغاز می‌شود.

هفته ملی کودک امسال با شعار «لبخند کودکان، الفبای وطن» فرصتی برای تأکید دوباره بر جایگاه کودکی در سیاست‌گذاری‌های آموزشی و اجتماعی و ضرورت مشارکت همه نهاد‌ها در ساختن آینده‌ای بهتر برای نسل آینده است.

منبع: وزارت آموزش و پرورش

برچسب ها: وزیر آموزش و پرورش ، استعداد
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