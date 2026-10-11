باشگاه خبرنگاران جوان - ویژگی «مهارت‌ها» در کلود - دستیار هوشمند توسعه‌یافته توسط آنتروپیک - قابلیت جدیدی است که از تجزیه و تحلیل داده‌ها و خلاصه‌سازی ویدیو گرفته تا سازماندهی جلسات و تهیه تحقیق یا تصویرسازی متغیر است. با افزایش محبوبیت این ابزارها، توسعه‌دهندگان و کاربران مهارت‌های پیشنهادی متنوعی را که برای ساده‌سازی گردش‌های کاری روزانه و به حداکثر رساندن پتانسیل دستیار طراحی شده‌اند، به اشتراک گذاشته‌اند.

طبق گزارشی از سایت آمریکایی BGR، ویژگی مهارت‌های کلود از زمان راه‌اندازی آن در اکتبر ۲۰۲۵، با به اشتراک گذاشتن ابزار‌ها و اصلاحات جدید در ابزار‌های موجود، شاهد پذیرش فزاینده‌ای بوده است. این مهارت‌ها امکان گنجاندن دستورالعمل‌ها، اسکریپت‌ها و فایل‌های پشتیبانی را فراهم می‌کنند و دستیار را قادر می‌سازند تا در صورت نیاز به آنها دسترسی داشته باشد، نه اینکه کاربر مجبور باشد در هر مکالمه، گردش‌های کاری را دوباره توضیح دهد.

مهارت‌های تحقیق و ساخت ابزار

«سازنده مهارت» رسمی آنتروپیک به عنوان یک نقطه شروع عالی برای کسانی که مایل به ایجاد مهارت‌های جدید هستند، عمل می‌کند. این ابزار کاربران را در تعریف اهداف، ساختاردهی مهارت، نوشتن دستورالعمل‌هایی که کلود بتواند تفسیر کند و تهیه هرگونه فایل تکمیلی لازم راهنمایی می‌کند.

علاوه بر این، ابزار «جستجوگران مهارت» به تبدیل محتوا از وب‌سایت‌ها، فایل‌های PDF و پایگاه‌های داده به مهارت‌های تخصصی کمک می‌کند. طبق این گزارش، یکی از کاربران ردیت به موفقیت این ابزار در تبدیل مستندات یک چارچوب داخلی - که قبلاً برای کلود ناشناخته بود - به یک مهارت قابل استفاده در حدود ۱۰ دقیقه اشاره کرد.

در حوزه تحقیق، مهارت «استخراج‌کننده متن یوتیوب» به استخراج متن از ویدیو‌ها و خلاصه کردن آن در یک نمای کلی واضح کمک می‌کند و در زمانی که در غیر این صورت صرف بررسی ضبط‌های طولانی می‌شود، صرفه‌جویی می‌کند. این ابزار هنگام مطالعه یک موضوع واحد در چندین ویدیو مفید واقع می‌شود و به کاربران امکان می‌دهد محتوا را مقایسه کنند و نقاط توافق یا اختلاف را بدون جابجایی مداوم بین ویدیو‌ها شناسایی کنند.

مهارت PDF برای مدیریت اسناد پیچیده، از جمله استخراج اطلاعات از فرم‌ها، جداول و فیلد‌های مختلف با استفاده از اسکریپت‌ها طراحی شده است. در این گزارش آمده است که یک توسعه‌دهنده در آزمایشی شامل ۱۰۰ مهارت، آن را در رتبه اول قرار داده است و این امر آن را به ابزاری ارزشمند برای کسانی تبدیل می‌کند که مرتباً در محیط‌های حرفه‌ای یا تحقیقاتی با فایل‌های PDF کار می‌کنند.

مهارت‌هایی که «کلود» (Claude) را به یک دستیار شخصی تبدیل می‌کنند

کاربرد مهارت‌های «کلود» فراتر از افزودن قابلیت‌های فنی جدید است؛ از این مهارت‌ها می‌توان برای آموزشِ نحوه‌ی سازماندهی کار‌ها به دستیار، متناسب با نیاز‌ها و سبک خاص کاربر، نیز استفاده کرد. یک نمونه‌ی بارز، مهارت «جمع‌بندی اطلاعات اولیه در صبح» (Morning Context Dump) است که به تبدیل انبوهی از ایده‌ها و وظایفِ انباشته‌شده در آغاز روز به فهرستی اولویت‌بندی‌شده و منظم کمک می‌کند.

بر اساس تجربه‌ای که در این گزارش ذکر شده، این مهارت به کاربر کمک کرد تا با تجمیع ایده‌ها و تبدیل آنها به گام‌های عملیاتی، زمان برنامه‌ریزی صبحگاهی خود را از حدود ۴۵ دقیقه به تنها چهار دقیقه کاهش دهد. مهارت «جمع‌بندی و تحلیل جلسه» (Meeting Debrief) راهکار دیگری برای بهره‌گیری از هوش مصنوعی در محیط کار ارائه می‌دهد؛ این مهارت صورت‌جلسات یا یادداشت‌های پراکنده را به نتایج شفاف، وظایف اجرایی و پیام‌های پیگیری تبدیل می‌کند و هم‌زمان، موضوعات مطرح‌شده‌ای را که به تصمیم نهایی نرسیده‌اند، شناسایی می‌نماید.

به‌طور مشابه، مهارت «تحلیل دقیق رقبا» (Competitor Teardown) با بررسی وب‌سایت‌ها، صفحات قیمت‌گذاری و مطالعات موردیِ در دسترس عموم، به تحلیل رقبا کمک می‌کند. سپس اطلاعات مربوط به مخاطبان هدف، نقاط قوت و فرصت‌هایی را که می‌توان برای بهبود عملکرد و افزایش ترافیک به کار گرفت، سازماندهی می‌نماید.

مهارتی که داده‌های پیچیده را به توضیحات بصری تبدیل می‌کند

از جمله ابزار‌های برجسته‌شده در این گزارش، مهارت «نمودار یا گرافیک توضیحی» (Explainer Graphic) است که هدف آن ساده‌سازی اطلاعات و داده‌های پیچیده و تبدیل آنها به محتوای بصریِ قابل‌فهم است.

این مهارت شامل ایجاد یک صفحه‌ی توضیحی مبتنی بر HTML است که در آن مراحل گام‌به‌گام و بخش‌های مختصر، ایده‌های کلیدی را شرح می‌دهند و برای شفاف‌سازی مفاهیم دشوار، از مثال‌ها و تمثیل‌ها استفاده می‌شود.

چنین مهارت‌هایی را می‌توان برای تولید محتوای آموزشی، تشریح یافته‌های پژوهشی و ساده‌سازی مباحث فنی به کار گرفت؛ به‌ویژه زمانی که اولویت، سازماندهی و ارائه‌ی شفاف اطلاعات باشد و نه تکیه بر متن‌های طولانی یا تلاش برای تولید یک تصویر ایستا و ساده.

این نمونه‌ها نشان می‌دهند که قابلیت‌های «کلود» فراتر از صرفاً سرعت بخشیدن به انجام وظایف است؛ آنها امکان ایجاد گردش‌کار‌های (workflow) تکرارپذیر و مقیاس‌پذیر را نیز فراهم می‌کنند. با این حال، کیفیت نتایج همچنان به شفافیت دستورالعمل‌ها و اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر بستگی دارد و تجربیات فردیِ ذکرشده در گزارش، لزوماً تضمین‌کننده‌ی نتایج یکسان در تمام موارد نیست.

منبع: الیوم السابع