باشگاه خبرنگاران جوان - سید عادل مولا روز یکشنبه در نشست تخصصی ال‌نینو و خوزستان در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان با تاکید بر ضرورت مدیریت یکپارچه منابع آب و افزایش آمادگی در برابر مخاطرات اقلیمی اظهار کرد: پیشگیری از خسارات زیست‌محیطی ناشی از پدیده ال‌نینو، نیازمند هماهنگی بین‌بخشی، پایش مستمر و اصلاح برخی رویه‌های مدیریتی و کشاورزی است.

وی با بیان اینکه خوزستان همچنان در بخش کشاورزی با چالش‌هایی در زمینه مدیریت و بهره‌وری منابع آب مواجه است افزود: اصلاح روش‌های آبیاری و حرکت به سمت بهره‌برداری بهینه از منابع آب، در کنار حفاظت و احیای زیستگاه‌های طبیعی، می‌تواند در کاهش پیامدهای بحران‌های اقلیمی نقش موثری داشته باشد.

معاون محیط زیست طبیعی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان با تاکید بر پیوستگی اجزای محیط زیست تصریح کرد: محیط زیست مجموعه‌ای از سامانه‌های پیچیده و به‌هم‌پیوسته است و مدیریت موثر مخاطرات، مستلزم توجه همزمان به منابع آب، خاک، پوشش گیاهی، تالاب‌ها و سایر اجزای اکوسیستم است از این‌رو حفاظت از منابع طبیعی نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و مشارکت مسئولانه مردم است.

رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان نیز با قدردانی از حضور استادان، کارشناسان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در این نشست بر ضرورت جمع‌بندی علمی مباحث و تبدیل دیدگاه‌های مطرح‌شده به پیشنهادهای کاربردی تاکید کرد.

جمال فیاضی اظهار کرد: مشارکت و تبادل نظر متخصصان در این نشست زمینه مناسبی برای بررسی ابعاد مختلف موضوع و دستیابی به جمع‌بندی کارشناسی فراهم کرده است و انتظار می‌رود نتایج این گفت‌وگوها پس از تجزیه‌وتحلیل، در قالب گزارشی مکتوب تدوین و در اختیار مسئولان و مجموعه‌های موثر در فرایند تصمیم‌گیری قرار گیرد.

وی با تاکید بر نقش دانشگاه در پشتیبانی علمی از مدیریت استان افزود: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان از حضور و مشارکت کارشناسان و مسئولان دستگاه‌های اجرایی استقبال می‌کند و امیدوار است استمرار این تعاملات بتواند به تصمیم‌گیری‌های موثرتر و کاهش آسیب‌های احتمالی در استان منجر شود.

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی خوزستان از اواخر مهرماه امسال با فعالیت پدیده ال نینو در استان فعال خواهد شد که هشدارهای لازم به دستگاه های مختلف برای انجام‌اقدامات لازم به منظور مهار سیلاب های احتمالی ابلاغ شده است.

طی چند روز اخیر نیز به دنبال بارش شدید باران در شهرستان ایذه اغلب مناطق این شهرستان دچار آبگرفتگی و مدارس این‌ منطقه تعطیل شد.

منبع: ایرنا