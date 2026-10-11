پیام شما شهروندان عزیز در مورد در مورد تاخیر در پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، توسط خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان پیگیری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شما شهروندان عزیز در مورد تاخیر در پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، پیام‌هایی برای سرویس شهروندخبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان ارسال کردید، که پس از بررسی برای پیگیری به سرویس اقتصادی ارجاع داده شد.

دغدغه روز/

نگرانی متقاضیان وام ازدواج و ودیعه مسکن از تاخیر در پرداخت

خانواده ها همچنان در انتظار وام فرزندآوری

نتیجه پیگیری خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در مورد در مورد تاخیر در پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، در لینک زیر مشاهده کنید.

بیش از ۱۹۰ همت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری توسط شبکه بانکی پرداخت شد

از ابتدای سال جاری تا ۱۹ مهرماه بیش از ۱۹۰ همت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به ۸۰۴ هزار و ۲۲۰ نفر از متقاضیان توسط شبکه بانکی پرداخت شده است.

.برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: نتیجه پیگیری ، سوژه خبری ، پیگیری مشکلات
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