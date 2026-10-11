مربی کردستانی تیم ملی دراگون‌بوت مردان بالای ۴۰ سال ایران، در رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۶ چین، در کسب یک مدال طلا و پنج مدال برنز ملی‌پوشان کشورمان نقش‌آفرینی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شاهو ناصری، قایقران باسابقه و عنوان‌دار کردستانی، به‌عنوان مربی دراگون‌بوت مردان بالای ۴۰ سال ایران، در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ که از هشتم تا یازدهم مهرماه در شهر هانگژو چین برگزار شد، اعضای تیم ملی را همراهی کرد.

تیم ملی ایران در این دوره از رقابت‌ها با عملکردی قابل توجه موفق به کسب یک مدال طلا و پنج مدال برنز شد و به کار خود در این مسابقات پایان داد.

ناصری به‌عنوان یکی از اعضای کادر فنی تیم ملی، در روند آماده‌سازی و همراهی ملی‌پوشان کشورمان در این رقابت‌های بین‌المللی حضور داشت و در موفقیت تیم ایران نقش‌آفرینی کرد.

در مسابقات قهرمانی جهان دراگون‌بوت ۲۰۲۶، نمایندگان کشور‌های مختلفی از جمله چین، ایران، ژاپن، آمریکا، اوکراین، روسیه، کانادا، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، اندونزی، سنگاپور، تایلند و پاکستان حضور داشتند و در رده‌های مختلف به رقابت پرداختند.

حضور شاهو ناصری در کادر فنی تیم ملی و کسب ۶ مدال در رقابت‌های جهانی، جلوه‌ای از مشارکت ورزشکاران و مربیان کردستانی در افتخارآفرینی ورزش کشور در عرصه‌های بین‌المللی است.

منبع:اداره‌کل ورزش و جوانان کردستان

برچسب ها: کردستان ، مسابقات دراگون بوت ، تیم ملی
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