در مورد انتخاب محافظ صفحه نمایش برای گوشی‌های تاشو به دلیل حساسیت‌هایی که دارند، باید به خوبی دقت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - محافظت از گوشی‌های تاشو به دلیل طراحی منعطف صفحه نمایش و حساسیت آنها به فشار و تا شدن‌های مکرر، با گوشی‌های هوشمند معمولی متفاوت است؛ از این رو، انتخاب محافظ صفحه مناسب نیازمند دقت و احتیاط است. اگرچه محافظ‌های صفحه از مهم‌ترین لوازم جانبی برای جلوگیری از ایجاد خط و خش روی دستگاه‌ها محسوب می‌شوند، اما نصب آنها روی صفحه نمایش داخلی گوشی‌های تاشو می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد.

چرا نصب محافظ روی صفحه نمایش داخلی توصیه نمی‌شود؟

گوشی‌های تاشو برخلاف گوشی‌های معمولی که از شیشه‌های سخت و ثابت بهره می‌برند، دارای لایه‌های منعطفی هستند که امکان باز و بسته شدن هزاران باره صفحه نمایش را فراهم می‌کنند. به همین دلیل، این دستگاه‌ها معمولاً با یک لایه محافظ داخلیِ از پیش نصب‌شده عرضه می‌شوند که دقیقاً متناسب با ماهیت صفحه نمایش و مکانیزم تاشو طراحی شده است.

سازندگان نسبت به جدا کردن این لایه یا جایگزینی آن با محافظ‌های تأییدنشده هشدار می‌دهند، زیرا این کار می‌تواند به صفحه نمایش آسیب برساند یا توانایی آن را در برابر تا شدن‌های مکرر مختل کند. اگر لایه محافظ داخلی دچار خط و خش یا فرسودگی شد، بهترین راهکار مراجعه به مراکز خدمات مجاز برای تعویض آن با استفاده از ابزار‌ها و مواد مناسب است. با وجود در دسترس بودن محافظ‌های صفحه متفرقه (شخص ثالث)، سازگاری آنها با صفحه نمایش بیرونی لزوماً تضمین‌کننده ایمنی نیست؛ نصب یک لایه اضافی نامناسب می‌تواند انعطاف‌پذیری صفحه را کاهش داده و خطر آسیب‌دیدگی را افزایش دهد.

چگونه می‌توان از گوشی تاشو در برابر خط و خش و آسیب محافظت کرد؟

برخلاف صفحه نمایش داخلی، صفحه نمایش بیرونی گوشی‌های تاشو—که شباهت زیادی به صفحه نمایش گوشی‌های هوشمند معمولی دارد و از شیشه‌ای مقاوم‌تر ساخته شده است—قابلیت استفاده از محافظ صفحه مناسب را دارد. با این حال، اطمینان از سازگاری محافظ با مدل خاص گوشی و انتخاب محصولی معتبر که محافظت بیشتری در برابر خط و خش و ضربه ارائه می‌دهد، ضروری است.

محافظت از این دستگاه‌ها تنها به صفحه نمایش محدود نمی‌شود؛ گرد و غبار و ذرات ریز شن تهدیدی برای لولا و قطعات داخلی محسوب می‌شوند، به‌ویژه اینکه برخی از گوشی‌های تاشو فاقد محافظت کامل در برابر ذرات ریز هستند. بنابراین، استفاده از قاب (کاور) مخصوص—ترجیحاً مدلی که از لولا محافظت می‌کند—و همچنین دور نگه داشتن دستگاه از محیط‌های پرگرد و غبار یا شنی توصیه می‌شود.

علاوه بر این، از فشار دادن صفحه نمایش داخلی با ناخن یا اشیای سخت خودداری کنید و هنگام بستن گوشی، هیچ‌گونه جسم خارجی را بین دو نیمه آن قرار ندهید. در نهایت، بهترین روش برای نگهداری از گوشی تاشو، پیروی از دستورالعمل‌های سازنده، استفاده از لوازم جانبی تأییدشده و پرهیز از تلاش برای تعمیر صفحه نمایش یا تعویض لایه محافظ داخلی بدون کمک افراد متخصص است.

منبع: الیوم السابع

برچسب ها: گوشی تاشو ، محافظ صفحه نمایش ، انواع گوشی
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