دهکده لجستیک شیراز؛ بندری خشک برای تسهیل تجارت در جنوب کشور

معاون عمرانی استانداری فارس از تدقیق نقشه‌های اجرایی دهکده لجستیک شیراز در ۲۵۰ هکتار اراضی خبر داد و گفت: این مجموعه با اتصال به شبکه ریلی، نقش بندری خشک را برای انبارداری و جابه‌جایی کالاهای صادراتی ایفا می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمود رضایی کوچی در سیزدهمین جلسه کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان فارس، با اشاره به اهمیت هماهنگی زیرساخت‌های حمل‌ونقل و بازرگانی اظهار کرد: دهکده لجستیک شیراز کارکردی مشابه بندر خشک خواهد داشت و خدمات بارگیری، تخلیه، انبارداری و نگهداری کالا را در مجموعه‌ای یکپارچه ارائه می‌کند.

او افزود: با توجه به عبور شبکه ریلی از این محدوده، ایجاد خط آنتنی برای اتصال مستقیم راه‌آهن به دهکده لجستیک و منطقه ویژه اقتصادی تعریف شده است تا جابه‌جایی کالا‌های صادراتی و وارداتی با سرعت بیشتر و هزینه کمتر انجام شود. به گفته وی، این اتصال می‌تواند در کاهش هزینه تمام‌شده فعالیت‌های لجستیکی نقش مؤثری داشته باشد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس درباره موقعیت و مساحت پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرح گفت: اراضی مورد نظر به وسعت حدود ۲۴۶ تا ۲۵۰ هکتار، در مجاورت منطقه ویژه اقتصادی و در ضلع شمالی جاده نیروگاه جانمایی شده است.

رضایی کوچی با بیان اینکه محدوده تعیین‌شده در حریم قانونی قرار دارد، افزود: جانمایی به‌گونه‌ای انجام شده است که با بافت‌های مسکونی و سکونتگاه‌های روستایی و شهری تداخلی نداشته باشد. همچنین پاسخ استعلام‌های دستگاه‌های مرتبط، از جمله حوزه مسکن و شهرسازی، ظرفیت مناسب این محدوده برای اجرای طرح را تأیید می‌کند.

او با اشاره به سوابق تصویب طرح دهکده لجستیک شیراز بیان کرد: کلیات مکان‌یابی این مجموعه در مردادماه سال ۱۴۰۰ در ستاد مراکز لجستیک وزارت راه و شهرسازی به تصویب رسیده بود و اکنون با تدقیق نقشه‌ها، تعیین مختصات دقیق سامانه UTM و تکمیل استعلام‌های تخصصی دستگاه‌های مرتبط، گام اجرایی استانی برای پیشبرد طرح برداشته شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس با اشاره به کارکرد‌های پیش‌بینی‌شده برای این مجموعه تأکید کرد: دهکده لجستیک شیراز صرفاً یک طرح صنعتی متعارف نیست، بلکه زیرساختی خدماتی، ترانزیتی و هوشمند محسوب می‌شود که با پیوند شبکه ریلی و منطقه ویژه اقتصادی، می‌تواند زمینه توسعه مبادلات بازرگانی و تقویت جایگاه فارس در حمل‌ونقل و تجارت منطقه‌ای جنوب کشور را فراهم کند.

منبع: استانداری فارس

برچسب ها: دهکده لجستیک ، معاون استانداری فارس ، تسهیل ، تجارت ، جنوب کشور
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