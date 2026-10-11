پایداری برق فصل زمستان در گرو همراهی مردم

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان در حاشیه بازدید از غرفه مدیریت مصرف برق این شرکت در بیست‌ودومین نمایشگاه کتاب زاهدان، بر ضرورت مشارکت مردم در مدیریت مصرف برق، به‌ویژه در فصل زمستان، تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - مهندس محمد رئیسی  با اشاره به همدلی و همراهی همیشگی مشترکان سیستان و بلوچستان بر اهمیت ادامه این همدلی در فصل زمستان تاکید کرد.

 محمد رئیسی، فرهنگ‌سازی و اصلاح الگوی مصرف را از راهکارهای مؤثر در تأمین برق پایدار دانست و بر استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی برای افزایش آگاهی عمومی تأکید کرد.

غرفه مدیریت مصرف برق با هدف آگاهی‌بخشی به بازدیدکنندگان و ترویج راهکارهای مصرف بهینه انرژی، بر نقش مشارکت همگانی در مدیریت مصرف و حفظ پایداری شبکه برق تمرکز دارد.

 روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق  استان 

برچسب ها: شرکت توزیع برق ، پایداری برق
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