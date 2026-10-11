پایداری برق فصل زمستان در گرو همراهی مردم

باشگاه خبرنگاران جوان - مهندس محمد رئیسی با اشاره به همدلی و همراهی همیشگی مشترکان سیستان و بلوچستان بر اهمیت ادامه این همدلی در فصل زمستان تاکید کرد.

محمد رئیسی، فرهنگ‌سازی و اصلاح الگوی مصرف را از راهکارهای مؤثر در تأمین برق پایدار دانست و بر استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی برای افزایش آگاهی عمومی تأکید کرد.

غرفه مدیریت مصرف برق با هدف آگاهی‌بخشی به بازدیدکنندگان و ترویج راهکارهای مصرف بهینه انرژی، بر نقش مشارکت همگانی در مدیریت مصرف و حفظ پایداری شبکه برق تمرکز دارد.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان