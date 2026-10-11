شرکت گوگل رسماً از دستبند هوشمند Fitbit Edge رونمایی و اعلام کرد که این دستبند از فردا در بازار عرضه خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - گوگل به‌طور رسمی از ردیاب سلامت جدید Fitbit Edge رونمایی و عرضه آن به بازار در تاریخ فردا، ۱۲ اکتبر، را تأیید کرد. این خبر از طریق یک تیزر در حساب‌های شبکه‌های اجتماعی این شرکت، تنها چند روز پیش از این رویدادِ مورد انتظار، منتشر شد.

گوگل پیام کوتاهی در پلتفرم‌های X و اینستاگرام منتشر کرد که در آن آمده بود: «برای سلامتی خود یک مزیت (Edge) بیشتر کسب کنید. ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶»؛ پیامی که به دستگاه جدید و تاریخ رونمایی رسمی آن اشاره داشت.

طراحی فلزی و رنگ‌بندی الهام‌گرفته از Pixel Watch ۵

این تیزر نام «Fitbit Edge» را برای دستگاه جدید تأیید می‌کند؛ دستگاهی که انتظار می‌رود پس از عرضه Fitbit Air، به جمع محصولات سری Fitbit بپیوندد.

تصویر تیزر نمایی از شکل صفحه‌نمایش را نشان می‌دهد که با اطلاعات فاش‌شده‌ی قبلی مطابقت دارد و تداوم استفاده گوگل از رنگ‌بندی «Canyon» (که با Pixel Watch ۵ معرفی شده بود) را تأیید می‌کند. همچنین به نظر می‌رسد که این دستگاه جدید دارای بدنه‌ای فلزی باشد.

عمر باتری و قیمت احتمالی

اطلاعات فاش‌شده‌ی پیشین، برخی از مشخصات احتمالی این دستگاه را آشکار کرده بود؛ از جمله عمر باتری تا هفت روز، یکپارچگی با دستیار هوش مصنوعی Gemini و پشتیبانی از اتصال به آیفون.

انتظار می‌رود قیمت Fitbit Edge در حدود ۱۸۰ دلار باشد. اگرچه این رقم کمی بالاتر از قیمت مدل بدون صفحه‌نمایش Fitbit Air است، اما همچنان به‌مراتب کمتر از قیمت پایه ۴۰۰ دلاریِ پیش‌بینی‌شده برای Pixel Watch ۵ است. انتظار می‌رود جزئیات بیشتر در مورد مشخصات فنی، قیمت و زمان عرضه، هم‌زمان با رونمایی رسمی دستگاه اعلام شود.

منبع: الیوم السابع

برچسب ها: دستبند هوشمند ، ردیاب هوشمند ، گوگل ، شرکت گوگل
خبرهای مرتبط
مزایا و معایب مدیریت داده‌های دیجیتال در گوگل
میزان درآمد پایین برنامه نویسان گوگل نسبت به برنامه نویسان اپل
افشای اسراری از گوگل که کمتر کسی از آن خبر دارد!/ Google دقیقا چیست؟!
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
گزارش‌ها از حادثه دریایی تازه در خلیج عمان
زلنسکی برای توقف حملات به پالایشگاه‌های روسیه شرط گذاشت
جنبلاط: بازگشت به توافق اسلام‌آباد تنها راه جلوگیری از ویرانی منطقه است
واکنش وزیر خارجه اوکراین به اظهارات ترامپ درباره جایگزینی زلنسکی
البخیتی: هدف حملات به عربستان، وادار کردن ریاض به پذیرش صلح دائمی است
روبیو از کشته شدن یک شهروند آمریکایی در حمله به فرودگاه ریاض خبر داد
از توافق سوختی با مسکو تا درخواست برکناری زلنسکی؛ چرخش تازه ترامپ در جنگ اوکراین
ادعای لهستان درباره دریافت اطلاعات در مورد احتمال حمله به نخست‌وزیر و وزیر دفاع
حمله به فرودگاه بین‌المللی صنعا در یمن
هشدار مجدد یمن درباره استفاده از فرودگاه‌ها و حریم هوایی عربستان
آخرین اخبار
ترامپ: روسیه و اوکراین حملات به زیرساخت‌های انرژی را متوقف می‌کنند
واکنش زلنسکی به انتقاد‌های ترامپ؛ انتخابات را در صورت آتش‌بس ۶۰ روزه برگزار می‌کنیم
رونمایی رسمی گوگل از دستبند هوشمند Fitbit Edge
حمله به فرودگاه بین‌المللی صنعا در یمن
وقوع حادثه دریایی در تنگه هرمز
احتمال طرح‌ریزی حمله علیه نخست‌وزیر لهستان
رژیم صهیونیستی بار دیگر جنوب لبنان را بمباران کرد
جنبلاط: بازگشت به توافق اسلام‌آباد تنها راه جلوگیری از ویرانی منطقه است
مرگ دست‌کم ۱۰۹ مهاجر در پی واژگونی قایق در سواحل جیبوتی
گسترش خط زرد و تداوم آوارگی فلسطینیان در سایه آتش‌بس غزه
زلنسکی برای توقف حملات به پالایشگاه‌های روسیه شرط گذاشت
مدودف: اروپا با وجود درخواست ترامپ برای برکناری زلنسکی، به حمایت از او ادامه می‌دهد
ادعای لهستان درباره دریافت اطلاعات در مورد احتمال حمله به نخست‌وزیر و وزیر دفاع
تکذیب اختلاف اطلاعاتی میان آمریکا و کره جنوبی بر سر پرونده پیونگ‌یانگ
البخیتی: هدف حملات به عربستان، وادار کردن ریاض به پذیرش صلح دائمی است
محبوبیت مکرون به پایین‌ترین سطح رسید
واکنش وزیر خارجه اوکراین به اظهارات ترامپ درباره جایگزینی زلنسکی
زاخارووا: استونی اتحادیه اروپا را به سمت رویارویی با روسیه سوق می‌دهد
دبیرکل سازمان ملل از حمله به فرودگاه ریاض عمیقاً شوکه شد
هشدار مجدد یمن درباره استفاده از فرودگاه‌ها و حریم هوایی عربستان
شرکت‌های تسلیحاتی اروپا تدابیر امنیتی خود را تشدید کرده‌اند
مدارس ریاض به مدت یک هفته غیرحضوری شدند
روسیه یک کشتی اوکراینی را در دریای سیاه هدف قرار داد
شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به لبنان از ۴ هزار و ۳۰۰ نفر فراتر رفت
یک سال پس از آتش‌بس، «روز پس از جنگ» وعده‌داده‌شده برای غزه هنوز فرا نرسیده است
آمریکا از شهروندان خود خواست از فرودگاه ریاض دوری کنند
روبیو از کشته شدن یک شهروند آمریکایی در حمله به فرودگاه ریاض خبر داد
از توافق سوختی با مسکو تا درخواست برکناری زلنسکی؛ چرخش تازه ترامپ در جنگ اوکراین
گزارش‌ها از حادثه دریایی تازه در خلیج عمان
شرکت هواپیمایی هندی تعلیق پرواز‌های خود به عربستان را تمدید کرد