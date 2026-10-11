شرکت گوگل رسماً از دستبند هوشمند Fitbit Edge رونمایی و اعلام کرد که این دستبند از فردا در بازار عرضه خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - گوگل به‌طور رسمی از ردیاب سلامت جدید Fitbit Edge رونمایی و عرضه آن به بازار در تاریخ فردا، ۱۲ اکتبر، را تأیید کرد. این خبر از طریق یک تیزر در حساب‌های شبکه‌های اجتماعی این شرکت، تنها چند روز پیش از این رویدادِ مورد انتظار، منتشر شد.

گوگل پیام کوتاهی در پلتفرم‌های X و اینستاگرام منتشر کرد که در آن آمده بود: «برای سلامتی خود یک مزیت (Edge) بیشتر کسب کنید. ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶»؛ پیامی که به دستگاه جدید و تاریخ رونمایی رسمی آن اشاره داشت.

طراحی فلزی و رنگ‌بندی الهام‌گرفته از Pixel Watch ۵

این تیزر نام «Fitbit Edge» را برای دستگاه جدید تأیید می‌کند؛ دستگاهی که انتظار می‌رود پس از عرضه Fitbit Air، به جمع محصولات سری Fitbit بپیوندد.

تصویر تیزر نمایی از شکل صفحه‌نمایش را نشان می‌دهد که با اطلاعات فاش‌شده‌ی قبلی مطابقت دارد و تداوم استفاده گوگل از رنگ‌بندی «Canyon» (که با Pixel Watch ۵ معرفی شده بود) را تأیید می‌کند. همچنین به نظر می‌رسد که این دستگاه جدید دارای بدنه‌ای فلزی باشد.

عمر باتری و قیمت احتمالی

اطلاعات فاش‌شده‌ی پیشین، برخی از مشخصات احتمالی این دستگاه را آشکار کرده بود؛ از جمله عمر باتری تا هفت روز، یکپارچگی با دستیار هوش مصنوعی Gemini و پشتیبانی از اتصال به آیفون.

انتظار می‌رود قیمت Fitbit Edge در حدود ۱۸۰ دلار باشد. اگرچه این رقم کمی بالاتر از قیمت مدل بدون صفحه‌نمایش Fitbit Air است، اما همچنان به‌مراتب کمتر از قیمت پایه ۴۰۰ دلاریِ پیش‌بینی‌شده برای Pixel Watch ۵ است. انتظار می‌رود جزئیات بیشتر در مورد مشخصات فنی، قیمت و زمان عرضه، هم‌زمان با رونمایی رسمی دستگاه اعلام شود.

منبع: الیوم السابع