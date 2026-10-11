باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - فرود عسگری در سفر به استان کردستان و در نشست بررسی موانع مبادلات مرزی

با تشریح جزئیات مصوبه جامع ۹ ماده‌ای با ۳۰ تبصره برای ساماندهی مرزهای کشور، گفت: نگاه کلان دولت تغییر یافته و بر این اساس، تمام فرآیندهای زمان‌بر نظیر ارزیابی، نمونه‌برداری و امور اسنادی باید به گمرکات مبدأ و داخلی منتقل شوند.

وی با تأکید بر اینکه مرز نباید محل دپوی کالا باشد، افزود: بازرگانان موظفند تشریفات قانونی خود را در گمرکات استان‌های خود انجام دهند تا کامیون‌ها در مرزهای خروجی تنها با «مدیریت ریسک هوشمند» و از «مسیر سبز» عبور کنند.

وی همچنین با انتقاد از رفتارهای جزیره‌ای و کنترل‌های موازی، تصریح کرد: مدیریت هماهنگ مرزها با گمرک است و دولت به دنبال یک «فرماندهی واحد و پاسخگو» است تا از توقف‌های سلیقه‌ای و بازرسی‌های چند باره های بی‌مورد جلوگیری شود.

رئیس‌کل گمرک با اعلام آمادگی برای شبانه‌روزی شدن مرز باشماق، از تأمین نیروی انسانی مورد نیاز از طریق جذب‌های جدید و اعزام نیروهای متخصص خبر داد و تأکید کرد که تمامی اختیارات قانونی برای تسهیل فعالیت منطقه آزاد تجاری-صنعتی بانه و مریوان به مدیرکل گمرکات استان تفویض شده است.

در ادامه این نشست، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با اشاره به آمار خیره‌کننده ۷.۴ میلیارد دلاری مبادلات تجاری در مرز باشماق، این مرز را نقشی راهبردی در اقتصاد ملی دانست.

ارسلام ازهاری با تأکید بر ضرورت تحقق «مدیریت واحد مرزی»، اظهار داشت: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی باید به گونه‌ای باشد که کالا بدون وقفه از مرز عبور کند.

وی با اشاره به افت کیفیت کالاهای فاسدشدنی در اثر تخلیه و بارگیری‌های مکرر، خواستار تسریع در اجرای سازوکار «حمل یکسره کالا» شد و آن را مطالبه‌ای جدی برای رونق صادرات عنوان کرد.

ناظر گمرکات استان کردستان نیز با ارائه گزارش عملکرد ۶ ماهه، از تبادل ۱.۹ میلیون تن کالا به ارزش ۲.۳ میلیارد دلار خبر داد.

فرامرز امیدی با اشاره به ظرفیت‌های برنامه هفتم توسعه، از برنامه‌ریزی برای ایجاد «بندر خشک» یا «بندر لجستیک» در حد فاصل سنندج و دهگلان خبر داد که می‌تواند تحولی بزرگ در ترانزیت کالا ایجاد کند.

وی همچنین با اشاره به چالش‌های تحمیل‌شده از سوی طرف عراقی برای هزینه‌های ایکس‌ری، خواستار توازن در هزینه‌ها و شفاف‌سازی فرآیندهای کنترلی برای جلوگیری از فشارهای غیرضروری به فعالان اقتصادی شد.

در بخش دیگری از این نشست، فرماندار مریوان ضمن انتقاد صریح از عملکرد شرکت «انبارهای عمومی»، تأکید کرد که مستندات موجود گویای نارضایتی فعالان اقتصادی از خدمات این مجموعه است و بازنگری در سیاست‌های آن امری اجتناب‌ناپذیر است.

نژاد جهانی همچنین «واردات خودرو به منطقه آزاد بانه-مریوان» را نه یک موضوع اداری، بلکه یک مطالبه عمومی و دغدغه مهم مردم منطقه دانست و از رئیس‌کل گمرک خواست تا راهکار عملیاتی برای تحقق آن ارائه دهد.

وی با اشاره به مشکلات ترانزیت، از تضییع حق کامیون‌های ترانزیتی ملی در صف‌های طولانی به دلیل تقدم بارهای ترجیحی اقلیم کردستان انتقاد کرد و خواستار اولویت‌بندی قاطع در ترددها شد.

در پایان این نشست، ضمن بازدید از پایانه مرزی باشماق، ضرب‌الاجل آذرماه برای بهره‌برداری کامل از سامانه ایکس‌ری باشماق تعیین شد تا گامی عملی در جهت هوشمندسازی کنترل‌ها و افزایش سرعت ترانزیت در این مرز بین‌المللی برداشته شود.