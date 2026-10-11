باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در واکنش به انتقاد‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا گفت در صورتی که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه با آتش‌بس کامل ۶۰ روزه موافقت کند، اوکراین انتخابات برگزار خواهد کرد.

زلنسکی در گفت‌و‌گو با شبکه‌ای‌بی‌سی گفت: «لطفاً به پوتین بگویید به ما ۶۰ روز آتش‌بس کامل بدهد و ما انتخابات برگزار خواهیم کرد».

او در واکنش به اظهارات اخیر ترامپ گفت که سرزنش کی‌یف به‌دلیل افزایش قیمت سوخت آسان است، در حالی که «همه در جهان می‌دانند که قیمت‌ها به‌دلیل جنگ در خاورمیانه افزایش می‌یابد».

زلنسکی همچنین اعلام کرد اوکراین آماده است حملات به پالایشگاه‌های نفت روسیه را متوقف کند، مشروط بر آنکه مسکو نیز حملات خود به زیرساخت‌های انرژی اوکراین را متوقف کند.

اخیرا رسانه‌ها از اختلاف نظر بین ترامپ و زلنسکی خبر داده‌اند.

ترامپ روز گذشته، یک روز پس از آنکه به‌طور موقت تحریم‌های سوخت روسیه را لغو کرد، از حملات زلنسکی به پالایشگاه‌های نفت روسیه انتقاد کرد. او در کاخ سفید به خبرنگاران گفت که زلنسکی چندین فرصت برای صلح داشته، اما این کار را انجام نمی‌دهد و مردم اوکراین باید رئیس جمهوری انتخاب کنند که بتواند به توافق با روسیه دست پیدا کند.

ترامپ گفت که حمله اوکراین به پالایشگاه‌ها می‌تواند کمبود جهانی سوخت را تشدید کرده و بر کشاورزان و دامداران آمریکایی تأثیر بگذارد. او اضافه کرد: «به آنها گفتیم هر کاری می‌خواهید انجام دهید، اما به سوخت گازوئیل حمله نکنید، چون با مشکل بزرگی روبه‌رو هستیم؛ کمبود شدیدی وجود دارد».

شایان ذکر است که دوره پنج‌ساله ریاست‌جمهوری زلنسکی در سال ۲۰۲۴ به پایان رسید، اما زلنسکی با استناد به تداوم حکومت نظامی، انتخابات ریاست‌جمهوری اوکراین را تا کنون به تعویق انداخته است.

منبع: رویترز