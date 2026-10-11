ترامپ می‌گوید روسیه و اوکراین توافق کرده‌اند به زیرساخت‌های انرژی یکدیگر حمله نکنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد روسیه و اوکراین با برقراری آتش‌بس فوری در حملات به زیرساخت‌های انرژی موافقت کرده‌اند.

ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «از همین لحظه، آتش‌بس در حملات به زیرساخت‌های انرژی روسیه و اوکراین برقرار است. هر دو طرف با این موضوع موافقت کرده‌اند.» 

ترامپ در ادامه افزود: «این آتش‌بس را نقض نکنید!» 

در هفته‌های اخیر، حملات روسیه و اوکراین به زیرساخت‌های انرژی یکدیگر شدت گرفته است. روسیه در حملات گسترده‌ای، تأسیسات برق اوکراین را هدف قرار داده و این حملات به قطعی برق در کی‌یف و مناطق اطراف آن منجر شده است. در مقابل، اوکراین نیز حملات پهپادی به پالایشگاه‌های نفت روسیه را افزایش داده است. 

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که افزایش قیمت جهانی سوخت، به‌ویژه گازوئیل، به یکی از محور‌های اختلاف میان دونالد ترامپ و ولودیمیر زلنسکی تبدیل شده است. ترامپ حملات اوکراین به پالایشگاه‌های نفت روسیه را عامل تشدید فشار بر عرضه سوخت و افزایش قیمت‌ها دانسته و از زلنسکی خواسته است این حملات را متوقف کند. او همچنین روز شنبه خواستار انتخاب رئیس‌جمهوری جدید برای اوکراین شد.

در مقابل، زلنسکی از توافق آمریکا با روسیه برای تسهیل صادرات گازوئیل این کشور انتقاد کرده و می‌گوید که درآمد حاصل از فروش انرژی روسیه می‌تواند به تأمین هزینه‌های جنگ کمک کند.

زلنسکی ظهر امروز گفته بود در صورتی که روسیه حملات به زیرساخت‌های انرژی اوکراین را متوقف کند، کی‌یف نیز حمله به پالایشگاه‌های روسیه را متوقف می‌کند.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: ولودیمیر زلنسکی ، ولادیمیر پوتین ، توافق آتش‌بس
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