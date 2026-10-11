باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - هفتمین جشنواره انار و خرما خاوران از ۲۸ مهرماه تا اول آبان‌ماه با برپایی ۱۰۰ غرفه در محل شیخ احمدی برگزار می‌شود؛ رویدادی که با هدف معرفی محصولات شاخص، ظرفیت‌های بومی و جاذبه‌های این شهر، میزبان گردشگران و علاقه‌مندان خواهد بود.

ابوذر قاسمی، عضو شورای اسلامی شهر خاوران و دبیر برگزاری هفتمین جشنواره انار و خرما، با اعلام این خبر اظهار کرد: این جشنواره از ۲۸ مهرماه تا اول آبان‌ماه در محل شیخ احمدی خاوران برگزار می‌شود و با پیش‌بینی ۱۰۰ غرفه، فرصتی برای عرضه و معرفی محصولات و توانمندی‌های محلی فراهم می‌کند.

او افزود: جشنواره انار و خرما فرصتی برای معرفی محصولات شاخص خاوران و ظرفیت‌هایی است که می‌توانند در رونق اقتصادی، تقویت گردشگری و شناساندن بیشتر این شهر نقش‌آفرین باشند.

قاسمی با اشاره به اهمیت برگزاری جشنواره‌های بومی ادامه داد: برپایی چنین رویداد‌هایی علاوه بر ایجاد فضایی برای حضور و مشارکت مردم، زمینه توجه بیشتر به داشته‌های محلی و ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی خاوران را فراهم می‌کند. حضور غرفه‌داران نیز می‌تواند به معرفی بهتر محصولات و توانمندی‌های منطقه کمک کند.

دعوت از مردم برای حضور در جشنواره

دبیر برگزاری هفتمین جشنواره انار و خرما خاوران با دعوت از شهروندان، گردشگران و علاقه‌مندان برای حضور در این رویداد گفت: از همه مردم و میهمانان دعوت می‌کنیم با حضور در جشنواره، ضمن آشنایی با محصولات و ظرفیت‌های خاوران، از این رویداد محلی حمایت کنند.

او خاطرنشان کرد: هفتمین جشنواره انار و خرما خاوران از ۲۸ مهرماه تا اول آبان‌ماه در محل شیخ احمدی برگزار خواهد شد و امید می‌رود با استقبال گسترده مردم، زمینه معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های شهر و تقویت جایگاه جشنواره‌های بومی در توسعه گردشگری و اقتصاد محلی فراهم شود.