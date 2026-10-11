مدیر امور نهادهای اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از اتصال کامل ۱۸ منطقه آزاد کشور به سامانه عوارض خروج از کشور خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، عوارض خروج مسافران از مبادی مناطق آزاد به‌صورت مستقیم به حساب اختصاصی هر منطقه واریز می‌شود؛ اقدامی که ضمن صیانت از حقوق قانونی مناطق آزاد، زمینه تقویت منابع مالی و ایجاد درآمدهای پایدار را فراهم می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان -  معصومه حجتی با اعلام این خبر افزود: با پیگیری‌های مستمر معاونت اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و انجام هماهنگی‌های بین‌دستگاهی، اتصال مناطق آزاد به سامانه عوارض خروج از کشور محقق شده و در حال حاضر هر ۱۸ منطقه آزاد کشور به این سامانه متصل شده‌اند.

حجتی با اشاره به همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، خزانه‌داری کل کشور، شرکت سداد، شرکت توسعه پژوهش ناجی و سازمان‌های مناطق آزاد در اجرای این طرح گفت: با برقراری این اتصال، عوارض خروج مسافرانی که از مبادی مناطق آزاد به خارج از کشور سفر می‌کنند، به‌صورت مستقیم به حساب تفکیکی منطقه مربوطه واریز می‌شود و به این ترتیب، زمینه اجرای کامل تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده فراهم شده است.

وی با بیان اینکه پیش از اجرای این طرح، عوارض خروج از مرزهای مناطق آزاد به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شد و سازمان‌های مناطق آزاد از دسترسی مستقیم به این منبع درآمد قانونی محروم بودند تصریح کرد: با اجرای سازوکار جدید، ضمن صیانت از حقوق قانونی مناطق آزاد، زمینه ایجاد جریان درآمدی پایدار و مستمر برای سازمان‌های مناطق آزاد فراهم شده است.

امکان مدیریت فرآیند دریافت و استرداد عوارض خروج

مدیر امور نهادهای اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در تشریح قابلیت‌های سامانه عوارض خروج از کشور گفت: در این سامانه، امکان تعیین مرز خروجی، انتخاب نوع سفر شامل زمینی، هوایی و دریایی و همچنین مشخص‌کردن هدف سفر اعم از زیارتی یا سیاحتی پیش‌بینی شده است. علاوه بر این، فرآیند استرداد عوارض نیز برای مناطق آزاد قابل مدیریت خواهد بود.

 

حجتی افزود: عوارض پرداخت‌شده تا پایان همان سال مالی اعتبار دارد و پس از پایان این دوره، امکان استرداد آن برای شخص واریز کننده امکان‌پذیر است.

اختصاص لینک و کد QR به هر منطقه آزاد

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تسهیل دسترسی مسافران به سامانه گفت: برای هر منطقه آزاد، لینک و کد QR اختصاصی بر اساس شناسه مرز مربوطه ایجاد و به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد ابلاغ شده است تا در مبادی خروجی و بسترهای اطلاع‌رسانی مورد استفاده قرار گیرد.

مدیر امور نهادهای اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تأکید کرد: انتظار می‌رود سازمان‌های مناطق آزاد با نصب کدهای QR اختصاصی در مبادی خروجی و اطلاع‌رسانی مناسب به مسافران، زمینه بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های این سامانه را فراهم کنند.

 

رصد برخط درآمدها با راه‌اندازی داشبورد مدیریتی

 

حجتی در ادامه، ایجاد دسترسی به داشبورد مدیریتی برای رصد برخط آمار و اطلاعات مناطق آزاد را از برنامه‌های در دست پیگیری عنوان کرد و گفت: با راه‌اندازی این داشبورد، امکان پایش دقیق‌تر اطلاعات و ارتقای شفافیت در فرآیند دریافت و استرداد عوارض فراهم خواهد شد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تداوم همکاری سازمان‌های مناطق آزاد و دستگاه‌های مرتبط، شاهد تقویت منابع مالی، افزایش شفافیت و بهره‌برداری مؤثرتر از ظرفیت‌های قانونی درآمدزایی در مناطق آزاد کشور باشیم. اتصال مناطق آزاد به سامانه عوارض خروج از کشور، گامی مهم در مسیر تحقق درآمدهای پایدار و ارتقای انضباط مالی در این مناطق به شمار می‌رود.

برچسب ها: مناطق آزاد ، رشد اقتصادی
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