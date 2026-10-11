در جلسه امروز هیات دولت ضمن بررسی مسائل اجرایی دستگاه‌های دولتی و ارائه گزارش‌هایی درباره سفرهای رئیس‌جمهور به ترکمنستان و وزیر نیرو به افغانستان، سه مصوبه در حوزه‌های پشتیبانی از عملیات اطفای حریق هوایی، امور مرزی و تعیین حق‌الزحمه جایگاه‌داران عرضه بنزین به تصویب رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه هیات دولت عصر امروز یکشنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵، به ریاست مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور برگزار شد.

در این جلسه، ضمن بررسی موضوعات اجرایی و مسائل مرتبط با عملکرد دستگاه‌های اجرایی، وزرای عضو هیات دولت گزارش‌هایی از آخرین وضعیت اقدامات، برنامه‌ها و مسائل حوزه‌های مأموریتی خود ارائه کردند.

در ادامه جلسه، گزارش رئیس‌جمهور از سفر به ترکمنستان، حضور و سخنرانی در اجلاس سران کشورهای مستقل مشترک‌المنافع به‌عنوان مهمان ویژه و دیدارها، ملاقات‌ها و نشست‌های برگزارشده با حضور رؤسای کشورهای حاشیه دریای خزر ارائه شد. در این گزارش، موضوعات مرتبط با محیط‌زیست و روند کاهشی سطح آب دریای خزر مورد توجه قرار گرفت و ابعاد همکاری‌های منطقه‌ای در این حوزه تشریح شد.

همچنین وزیر نیرو گزارشی از سفر خود به افغانستان ارائه کرد و به تشریح نتایج مذاکرات، اقدامات انجام‌شده و تصمیمات اتخاذشده در جریان این سفر پرداخت.

در بخش دیگری از جلسه، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی تفصیلی از آخرین وضعیت پیشرفت پروژه فیبر نوری و روند اجرای این طرح ارائه کرد. در این گزارش، ضمن تشریح اقدامات انجام‌شده، مسائل و چالش‌های موجود در مسیر اجرای پروژه، به‌ویژه در شهر تهران، مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه، سه مصوبه با هدف پشتیبانی از مأموریت‌های اجرایی، سامان‌دهی امور مرزی و تعیین ضوابط مرتبط با خدمات جایگاه‌های عرضه سوخت به تصویب هیئت وزیران رسید.

بر اساس یکی از مصوبات، با اختصاص اعتبار به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به‌منظور تأمین هزینه‌های مترتب بر عملیات اطفای حریق هوایی با استفاده از وسایل پرنده موافقت شد.

همچنین، بنا بر پیشنهاد کمیسیون سیاسی و امنیت ملی، موضوع انتقال مرز مجاز زمینی آستارا به میل مرزی ۱۴۲، واقع در محدوده باغ سیروس استان گیلان، به تصویب هیئت وزیران رسید.

تعیین حق‌العمل (حق‌الزحمه) جایگاه‌داران عرضه بنزین نیز از دیگر مصوبات این جلسه بود که به تصویب هیات وزیران رسید.

منبع: ریاست‌جهوری

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، هیئت دولت
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