باشگاه خبرنگاران جوان - ششمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های روستایی و عشایر که به همت معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری از شانزدهم مهرماه و همزمان با روز ملی روستا و عشایر در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران آغاز به کار کرده بود، امروز یکشنبه ۱۹ مهر با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.

عبدالکریم حسین‌زاده معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم، زهرا بهروز آذر معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، محسن کازرونی عضو و رئیس هیات امنای کمیته امداد امام خمینی (ره)، هادی حق‌شناس استاندار گیلان، محمدعلی طالبی استاندار کرمان، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه و مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آیین اختتامیه این نمایشگاه حضور داشتند.

گفتنی است، در این مراسم، برگزیدگان ششمین دوره بازی‌های آسیایی روستا و عشایر، با اعطای لوح تقدیر و تندیس تقدیر شدند. آیین اختتامیه این نمایشگاه با اجرای نمایش‌های آیینی اقوام از استان‌های مختلف همراه بود.