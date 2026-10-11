باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا با اشاره به گزارش‌های رسانه‌ای اخیر درباره احتمال وقوع حملات علیه ایران، مدعی شد که دولت دونالد ترامپ انتظار ندارد «درگیری نظامی با ایران دست‌کم تا پس از انتخابات میان‌دوره‌ای» رخ دهد.

بسنت همچنین با اشاره به تعلیق تحریم‌های انرژی روسیه و ورود گازوئیل این کشور به بازار جهانی، گفت که آمریکا برنامه خود برای آزادسازی ۳۰۰ هزار تن گازوئیل روسیه را «اجرا خواهد کرد».

بسنت گفت: «ما این کار را با استفاده از تمام اختیارات قانونی خود انجام خواهیم داد. بنابراین، هر عضو کنگره که بگوید یک قانون قدیمی یا لایحه فعلی لیندسی گراهام مانع انجام این کار می‌شود، اشتباه می‌کند».

او در ادامه افزود: «این اقدام به نفع مردم آمریکاست، زیرا قیمت گازوئیل را کاهش می‌دهد.»

وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین با اشاره به انتقادات کشور‌های اروپایی از این توافق، گفت که کشور‌های اروپایی «به روس‌ها پول بیشتری داده‌اند تا به اوکراینی‌ها، زیرا نمی‌توانند وابستگی خود را به انرژی روسیه قطع کنند».

بسنت در ادامه گفت اینکه کشور‌های اروپایی به آمریکا بگویند نمی‌تواند چنین توافقی با روسیه انجام دهد «کاملاً ریاکارانه» است.

لایحه موسوم به «قانون لیندسی گراهام برای تحریم روسیه و ایران در سال ۲۰۲۶» که دونالد ترامپ ماه گذشته میلادی آن را امضا کرد، تحریم‌های آمریکا علیه روسیه را گسترش می‌دهد و امکان اعمال تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی بر واردات از پنج خریدار عمده نفت و گاز روسیه را فراهم می‌کند. این قانون همچنین اختیارات دولت آمریکا برای اعمال تحریم‌های مرتبط با تجارت انرژی روسیه را افزایش داده است.

با این حال، دولت ترامپ روز جمعه مجوزی موقت برای تسهیل عرضه و واردات گازوئیل روسیه صادر کرد که تا آوریل ۲۰۲۷ اعتبار دارد؛ اقدامی که عملاً محدودیت‌های تحریمی مربوط به این محموله‌ها را به‌طور موقت کاهش می‌دهد.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که افزایش شدید قیمت سوخت، به‌ویژه گازوئیل، فشار اقتصادی بر مصرف‌کنندگان، کشاورزان و شرکت‌های حمل‌ونقل آمریکایی را افزایش داده است. با نزدیک شدن انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در سوم نوامبر (۱۲ آبان) دولت ترامپ برای مهار هزینه‌های انرژی تحت فشار قرار دارد؛ موضوعی که به گفته تحلیلگران، یکی از انگیزه‌های اصلی توافق با روسیه بوده است.

منبع: الجزیره / بریکینگ نیوز