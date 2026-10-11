رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان با هشدار به خانواده‌ها از مسمومیت ۲۰ نفر بر اثر مصرف مشروبات الکلی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن ابراهیمی در گفت‌وگویی خبری از مسمومیت ۲۰ نفر بر اثر مصرف مشروبات الکلی و بستری شدن آنان در بیمارستان خبر داد و با تأکید بر ضرورت توجه خانواده‌ها به سلامت فرزندان خود، نسبت به پیامد‌های خطرناک و جبران‌ناپذیر مصرف این مواد هشدار داد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان با اشاره به اینکه مصرف مشروبات الکلی می‌تواند به مسمومیت شدید، آسیب جدی به اندام‌های حیاتی و حتی مرگ منجر شود، بر ضرورت آگاهی‌بخشی و پیشگیری از چنین حوادثی تأکید کرد.

وی از خانواده‌ها خواست با گفت‌وگوی آگاهانه، توجه به رفتار‌ها و شرایط فرزندان و تقویت ارتباط صمیمانه با آنان، در پیشگیری از رفتار‌های پرخطر نقش فعال‌تری ایفا کنند.

ابراهیمی همچنین بر ضرورت توجه جوانان به سلامت خود و پرهیز از مصرف مواد آسیب‌زا تأکید کرد و یادآور شد که در مواجهه با موارد مشکوک به مسمومیت، مراجعه فوری به مراکز درمانی و پرهیز از خوددرمانی اهمیت حیاتی دارد.

وی تأکید کرد: سلامت جوانان، سرمایه خانواده‌ها و جامعه است و پیشگیری از مسمومیت‌های خطرناک، با آگاهی، مسئولیت‌پذیری و همراهی خانواده‌ها امکان‌پذیر است.

برچسب ها: مشروبات الکلی ، مسمومیت
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