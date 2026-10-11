زلنسکی اعلام کرد که از توافق آتش‌بس انرژی که ترامپ از آن خبر داده بود بی‌اطلاع است، اما گفت اوکراین در صورت موافقت روسیه، این آتش‌بس را می‌پذیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین اعلام کرد که از توافق آتش‌بسی که ساعتی پیش دونالد ترامپ اعلام کرده و قرار است بر اساس آن حملات به زیرساخت‌های انرژی روسیه و اوکراین متوقف شود، اطلاعی نداشته است. 

زلنسکی پس از اعلام این توافق از سوی ترامپ، به آکسیوس گفت: «این خبر برای من تازگی داشت. اما اگر روس‌ها با آتش‌بس در حملات به زیرساخت‌های انرژی موافقت کنند، اوکراین نیز موافقت خواهد کرد».

او افزود: «اگر رئیس‌جمهور ترامپ این توافق را با [ولادیمیر] پوتین، رئیس‌جمهور روسیه مذاکره کرده است، لطفاً به ما بگویید آتش‌بس از چه زمانی آغاز می‌شود. ما آماده‌ایم و آن را می‌پذیریم.»

ترامپ ساعتی پیش اعلام کرد که روسیه و اوکراین با برقراری آتش‌بس فوری در حملات به زیرساخت‌های انرژی موافقت کرده‌اند. او در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «از همین لحظه، آتش‌بس در حملات به زیرساخت‌های انرژی روسیه و اوکراین برقرار است. هر دو طرف با این موضوع موافقت کرده‌اند».

در هفته‌های اخیر، حملات روسیه و اوکراین به زیرساخت‌های انرژی یکدیگر شدت گرفته است. روسیه در حملات گسترده‌ای، تأسیسات برق اوکراین را هدف قرار داده و این حملات به قطعی برق در کی‌یف و مناطق اطراف آن منجر شده است. در مقابل، اوکراین نیز حملات پهپادی به پالایشگاه‌های نفت روسیه را افزایش داده است.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: توافق آتش‌بس ، روسیه و اوکراین ، ولودیمیر زلنسکی
خبرهای مرتبط
زلنسکی برای توقف حملات به پالایشگاه‌های روسیه شرط گذاشت
واکنش زلنسکی به انتقاد‌های ترامپ؛ انتخابات را در صورت آتش‌بس ۶۰ روزه برگزار می‌کنیم
ترامپ: روسیه و اوکراین حملات به زیرساخت‌های انرژی را متوقف می‌کنند
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
جنبلاط: بازگشت به توافق اسلام‌آباد تنها راه جلوگیری از ویرانی منطقه است
زلنسکی برای توقف حملات به پالایشگاه‌های روسیه شرط گذاشت
حمله به فرودگاه بین‌المللی صنعا در یمن
واکنش وزیر خارجه اوکراین به اظهارات ترامپ درباره جایگزینی زلنسکی
البخیتی: هدف حملات به عربستان، وادار کردن ریاض به پذیرش صلح دائمی است
روبیو از کشته شدن یک شهروند آمریکایی در حمله به فرودگاه ریاض خبر داد
از توافق سوختی با مسکو تا درخواست برکناری زلنسکی؛ چرخش تازه ترامپ در جنگ اوکراین
ادعای لهستان درباره دریافت اطلاعات در مورد احتمال حمله به نخست‌وزیر و وزیر دفاع
هشدار مجدد یمن درباره استفاده از فرودگاه‌ها و حریم هوایی عربستان
زاخارووا: استونی اتحادیه اروپا را به سمت رویارویی با روسیه سوق می‌دهد
آخرین اخبار
فرودگاه بین‌المللی ریاض بار دیگر هدف قرار گرفت
انصارالله از حمله به فرودگاه ملک خالد و تأسیسات آرامکو خبر داد
زلنسکی: از توافق آتش‌بس انرژی که اعلام شده، بی‌اطلاعم
بسنت: آمریکا انتظار جنگ با ایران را تا پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای ندارد
ترامپ: روسیه و اوکراین حملات به زیرساخت‌های انرژی را متوقف می‌کنند
واکنش زلنسکی به انتقاد‌های ترامپ؛ انتخابات را در صورت آتش‌بس ۶۰ روزه برگزار می‌کنیم
رونمایی رسمی گوگل از دستبند هوشمند Fitbit Edge
حمله به فرودگاه بین‌المللی صنعا در یمن
وقوع حادثه دریایی در تنگه هرمز
احتمال طرح‌ریزی حمله علیه نخست‌وزیر لهستان
رژیم صهیونیستی بار دیگر جنوب لبنان را بمباران کرد
جنبلاط: بازگشت به توافق اسلام‌آباد تنها راه جلوگیری از ویرانی منطقه است
مرگ دست‌کم ۱۰۹ مهاجر در پی واژگونی قایق در سواحل جیبوتی
گسترش خط زرد و تداوم آوارگی فلسطینیان در سایه آتش‌بس غزه
زلنسکی برای توقف حملات به پالایشگاه‌های روسیه شرط گذاشت
مدودف: اروپا با وجود درخواست ترامپ برای برکناری زلنسکی، به حمایت از او ادامه می‌دهد
ادعای لهستان درباره دریافت اطلاعات در مورد احتمال حمله به نخست‌وزیر و وزیر دفاع
تکذیب اختلاف اطلاعاتی میان آمریکا و کره جنوبی بر سر پرونده پیونگ‌یانگ
البخیتی: هدف حملات به عربستان، وادار کردن ریاض به پذیرش صلح دائمی است
محبوبیت مکرون به پایین‌ترین سطح رسید
واکنش وزیر خارجه اوکراین به اظهارات ترامپ درباره جایگزینی زلنسکی
زاخارووا: استونی اتحادیه اروپا را به سمت رویارویی با روسیه سوق می‌دهد
دبیرکل سازمان ملل از حمله به فرودگاه ریاض عمیقاً شوکه شد
هشدار مجدد یمن درباره استفاده از فرودگاه‌ها و حریم هوایی عربستان
شرکت‌های تسلیحاتی اروپا تدابیر امنیتی خود را تشدید کرده‌اند
مدارس ریاض به مدت یک هفته غیرحضوری شدند
روسیه یک کشتی اوکراینی را در دریای سیاه هدف قرار داد
شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به لبنان از ۴ هزار و ۳۰۰ نفر فراتر رفت
یک سال پس از آتش‌بس، «روز پس از جنگ» وعده‌داده‌شده برای غزه هنوز فرا نرسیده است
آمریکا از شهروندان خود خواست از فرودگاه ریاض دوری کنند