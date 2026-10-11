باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین اعلام کرد که از توافق آتش‌بسی که ساعتی پیش دونالد ترامپ اعلام کرده و قرار است بر اساس آن حملات به زیرساخت‌های انرژی روسیه و اوکراین متوقف شود، اطلاعی نداشته است.

زلنسکی پس از اعلام این توافق از سوی ترامپ، به آکسیوس گفت: «این خبر برای من تازگی داشت. اما اگر روس‌ها با آتش‌بس در حملات به زیرساخت‌های انرژی موافقت کنند، اوکراین نیز موافقت خواهد کرد».

او افزود: «اگر رئیس‌جمهور ترامپ این توافق را با [ولادیمیر] پوتین، رئیس‌جمهور روسیه مذاکره کرده است، لطفاً به ما بگویید آتش‌بس از چه زمانی آغاز می‌شود. ما آماده‌ایم و آن را می‌پذیریم.»

ترامپ ساعتی پیش اعلام کرد که روسیه و اوکراین با برقراری آتش‌بس فوری در حملات به زیرساخت‌های انرژی موافقت کرده‌اند. او در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «از همین لحظه، آتش‌بس در حملات به زیرساخت‌های انرژی روسیه و اوکراین برقرار است. هر دو طرف با این موضوع موافقت کرده‌اند».

در هفته‌های اخیر، حملات روسیه و اوکراین به زیرساخت‌های انرژی یکدیگر شدت گرفته است. روسیه در حملات گسترده‌ای، تأسیسات برق اوکراین را هدف قرار داده و این حملات به قطعی برق در کی‌یف و مناطق اطراف آن منجر شده است. در مقابل، اوکراین نیز حملات پهپادی به پالایشگاه‌های نفت روسیه را افزایش داده است.

منبع: بریکینگ نیوز