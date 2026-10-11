انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران فهرست داروهای ممنوع‌الورود به عراق شامل داروهای مخدر و روان‌گردان مشمول قوانین مواد مخدر را به شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ابلاغ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران با صدور اطلاعیه‌ای خطاب به شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی عضو و غیرعضو این انجمن، نسبت به ممنوعیت ورود برخی اقلام دارویی به کشور عراق هشدار داد و فهرست داروهای مشمول این محدودیت را برای اطلاع‌رسانی به فعالان این حوزه ابلاغ کرد.

بر اساس نامه قاسم حبیب‌پور، دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران، این اطلاع‌رسانی در پی مکاتبات رسمی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و وزارت کشور و با هدف اعلام فهرست داروهای ممنوع‌الورود به عراق انجام شده است.

در این نامه، با اشاره به مکاتبه شماره ۱۱/۴۳۰۲۶ مورخ ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵ مدیرکل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تهران، تصویر نامه شماره ۹۹۳۶۱/۷۴/۳ مورخ ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، به‌همراه نامه شماره ۹۴۴۰۰ مورخ ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۵ مدیرکل دفتر امور مرزی و مرزنشینان وزارت کشور، به شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ارسال شده است.

 

برچسب ها: اقلام دارویی ، ممنوع الورود
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