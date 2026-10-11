باشگاه خبرنگاران جوان - علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن در حاشیه بیست و ششمین جلسه پایش طرح‌های حمایتی مسکن در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در نهضت ملی مسکن باید ۲۰ درصد تسهیلات بانکی به این بخش تخصیص پیدا می‌کرد که به هر دلیلی بانک‌ها نتوانستند به این تعهد خود عمل کنند.

وی با بیان اینکه از طرفی جرایمی نیز برای این عدم پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها در نظر گرفته شد، تصریح کرد: پیشنهاد دادیم که پیوست مالی بهتر و کارشناسانه‌تری به مجلس ارائه شود تا بانک‌ها در تامین مالی پروژه‌های مسکن بهتر و بیشتر مشارکت داشته باشند.

خورسندیان افزود: بانک‌ها به دلیل اینکه نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند مشمول جریمه مالیاتی سنگینی شدند که باید جریمه را بپردازند.

وی با اشاره به جلسه امروز پایش طرح‌های حمایتی مسکن گفت: در این جلسه تمرکز بر روی موضوع تبدیل متمم‌های ۶۵۰ میلیون تومانی به ۸۵۰ میلیون تومانی بود.

مدیرعامل بانک مسکن اظهار کرد: در بانک مسکن هیچ مشکلی در این زمینه نداریم و تامین اعتبار انجام و به شبکه بانکی در کل کشور ابلاغ شده است، چنانچه مطابق دستورالعمل بانک مرکزی پروژه‌هایی که بالای ۶۵ درصد رسیده باشند، بانک مسکن آمادگی دارد که مابه التفاوت تا ۸۵۰ میلیون تومان را به پروژه‌ها اختصاص دهد.

وی تاکید کرد: پیشنهاد کردیم بعضی اوقات که پروژه خیلی بزرگی با پیشرفت فیزیکی زیر ۶۵ درصد وجود دارد به پروژه‌های کوچکتر که برخی از آنها بیش از ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، تفکیک شود تا سرعت اتمام پروژه‌ها افزایش پیدا کند.

به گفته خورسندیان، بانک مسکن برای هر تعداد پروژه بیش از ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی که تامین اولیه آن را انجام داده باشد، آمادگی افزایش ۲۰۰ میلیون تومانی متمم تسهیلات مسکن را دارد.

وی با اعلام اینکه برای احداث ۳۹۹ هزار واحد مسکونی با بانک مسکن قرارداد بسته شده، اظهار کرد: بیش از ۲۰۰ هزار واحد واگذار شده که واحدهای با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۵ درصد مشمول این مابه‌التفاوت می‌شوند.

منبع: وزارت راه و شهرسازی