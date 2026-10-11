ترافیک سنگین در برخی مقاطع آزادراه تهران ـ شمال

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از تردد روان در محورهای شمالی کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر ترافیک در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس و آزادراه تهران ـ شمال و آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر رفت و برگشت روان است.

وی با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور افزود: محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

محرابی‌نیا درباره وضعیت ترافیکی سایر محورهای مواصلاتی نیز اظهار کرد: ترافیک در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران در محدوده حدفاصل کردان تا گلشهر، آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین در محدوده گرم‌دره تا پایانه شهید کلانتری، آزادراه تهران ـ ساوه در محدوده فیروزبهـرام تا نسیم‌شهر و محور تهران ـ شهریار در برخی مقاطع سنگین است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور در پایان خاطرنشان کرد: رانندگان پیش از آغاز سفر، برای اطلاع از آخرین وضعیت ترافیکی و جوی راه‌های کشور، از سامانه ۱۴۱ استفاده کنند.