ترافیک سنگین در برخی مقاطع آزادراه تهران ـ شمال

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور گفت:در حال حاضر ترافیک در محور‌های چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس و آزادراه تهران ـ شمال و آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر رفت و برگشت روان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از تردد روان در محورهای شمالی کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر ترافیک در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس و آزادراه تهران ـ شمال و آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر رفت و برگشت روان است.

وی با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور افزود: محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

محرابی‌نیا درباره وضعیت ترافیکی سایر محورهای مواصلاتی نیز اظهار کرد: ترافیک در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران در محدوده حدفاصل کردان تا گلشهر، آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین در محدوده گرم‌دره تا پایانه شهید کلانتری، آزادراه تهران ـ ساوه در محدوده فیروزبهـرام تا نسیم‌شهر و محور تهران ـ شهریار در برخی مقاطع سنگین است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور در پایان خاطرنشان کرد: رانندگان پیش از آغاز سفر، برای اطلاع از آخرین وضعیت ترافیکی و جوی راه‌های کشور، از سامانه ۱۴۱ استفاده کنند.

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترافیک
خبرهای مرتبط
اصلاح ۱۸۱ نقطه پرتصادف جاده‌ای
افزایش حمل بار از طریق ریل به ۳۲۹ میلیارد تن کیلومتر/ ظرفیت شبکه جاده‌ای تا ۵۰ درصد امکان افزایش بهره‌وری دارد
شعام درباره ساخت خط آهن رشت-آستارا با روس‌ها تصمیم گیری می‌کند/ آغاز بازسازی پل B۱ کرج + فیلم
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تأمین اعتبار ۷ همت برای حمایت از دهک‌های یک تا چهار در طرح‌های مسکن
سقف وام مسکن روستایی به یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان رسید
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۹ مهر ۱۴۰۵
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۹ مهر
مسکن محرومان در مسیر حمایت‌های چندلایه/ از زمین رایگان و وام قرض‌الحسنه تا ۸ همت کمک بلاعوض
وزیر راه: نتایج دیپلماسی حمل‌ونقلی با کشورهای همسایه در حال نمایان شدن است+ فیلم
عبور بدون مشکل استان تهران از تابستان کم‌آب/ وزارت نیرو با پیشنهاد افزایش قیمت آب با درصد اعلامی ما مخالفت کرد
اتصال سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها به سامانه ناظر بانک مرکزی
کاهش محسوس واردات گوشت قرمز نسبت به سال قبل
بیش از ۱۹۰ همت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری توسط شبکه بانکی پرداخت شد
آخرین اخبار
مصوبه ترخیص ۹۰ و ۱۰۰ درصدی جهت اجرا به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد
ترافیک سنگین در برخی مقاطع آزادراه تهران ـ شمال
آمادگی بانک مسکن برای پرداخت تسهیلات متمم ۸۵۰ میلیون تومانی
فهرست داروهای ممنوع‌الورود به عراق اعلام شد
درآمد عوارض خروج از مرزهای متعلق به مناطق آزاد به خود مناطق واگذار می‌شود
پاسخگویی به ۱۹۹ هزار متقاضی زمین در طرح جوانی جمعیت/ آماده‌سازی ۳۲ هزار هکتار زمین در کشور + فیلم
امکان جمع آوری روزانه ۵۰۰ تن تخم مرغ در مواقع بحرانی وجود دارد
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۹ مهر
حفاظت از برندهای ایرانی/حلقه مفقوده توسعه تجارت با افغانستان
کشف و شناسایی ۸ همت فرار مالیاتی در کرمان
سه عامل مهم عقب‌نشینی شاخص کل بورس
تعمیق بازار سرمایه با موج جدید عرضه‌های اولیه؛ برنامه بورس تهران برای ورود ۱۲ شرکت جدید
۷ بیمارستان تا پایان امسال تکمیل و تحویل بهره‌بردار می‌شود
بلاتکلیفی ۴ میلیارد دلار مطالبات ارزی واردکنندگان؛ چرا تسویه بدهی‌ها طولانی شده است؟
از افزایش تولید گندم در سال گذشته تا مطالبات ۳۰ همتی کشاورزان
پتانسیل تولید ۲.۵ میلیون تن تخم‌مرغ در کشور وجود دارد
ارسال پیامک به شهروندان برای بررسی اطلاعات معاملات ثبت شده در سامانه‌های مالیاتی
تعمیرات واحد‌های جنگ‌زده تا پایان آبان به اتمام می‌رسد/ تکمیل واحد‌های تخریبی تا پایان ۱۴۰۶
تخصیص تسهیلات ۴۰ همتی به شرکت‌های تولیدی
وزیر راه و شهرسازی: مهاجرت معکوس با تسهیل سکونت در روستا‌ها دنبال می‌شود
تأمین اعتبار ۷ همت برای حمایت از دهک‌های یک تا چهار در طرح‌های مسکن
شهر تخم‌مرغ راه‌اندازی می‌شود/ تکمیل پروژه مستلزم ۵ همت سرمایه‌گذاری
تصویب شیوه صدور مجوز سکوهای آنلاین معاملات در هیئت مقررات‌زدایی
بیش از ۱۹۰ همت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری توسط شبکه بانکی پرداخت شد
کاهش بیش از ۲۲ هزار واحد شاخص کل بورس
اتصال سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها به سامانه ناظر بانک مرکزی
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۹ مهر ۱۴۰۵
ثبت بیش از یک میلیون و ۴۴۶ هزار درخواست در سامانه «حسام»
تولید شیر خام در دومین کشت و صنعت کشور ۴۳ درصد افزایش یافت
اخطار آبفا به پرمصرف‌ها؛ قطع آب تا چند روز+ فیلم