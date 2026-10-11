باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعلی مرعشی، رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت با بیان اینکه برای متقاضیان موردنظر پیامک دعوت به انجام معاینات پزشکی ارسال شده است، اظهار کرد: فرایند بررسی استطاعت جسمی زائران همچنان ادامه دارد و افرادی که تاکنون مراجعه نکرده‌اند، باید این موضوع را جدی بگیرند و در اسرع وقت به پزشکان معاین مراجعه کنند تا وضعیت پزشکی آنان مشخص شود.

وی با اشاره به نتایج بررسی‌های انجام‌شده افزود: تاکنون حدود ۲۱۷ نفر از متقاضیان به دلیل نداشتن استطاعت جسمی، تأیید پزشکی لازم را برای تشرف به حج دریافت نکرده‌اند. ازاین‌رو، تعیین وضعیت سلامت متقاضیان در مراحل پیش از سفر اهمیت ویژه‌ای دارد و لازم است افراد ضمن مراجعه به‌موقع، توصیه‌های پزشکی مربوط به شرایط جسمی خود را جدی بگیرند.

مرعشی با اشاره به وضعیت سلامت زائران معاینه‌شده گفت: بر اساس آمارهای موجود، بخشی از متقاضیان دارای مشکلات قلبی و عروقی و بخشی نیز مبتلا به دیابت هستند. این آمار بر ضرورت توجه جدی به بیماری‌های زمینه‌ای، کنترل وضعیت سلامت و آمادگی جسمی پیش از عزیمت تأکید دارد.البته برنامه ریزی های لازم برای حفظ سلامت و همچنین شاخص بندی (سبز، زرد، قرمز) همانند سال گذشته مدنظر می‌باشد.

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت با تأکید بر اهمیت مراقبت‌های پیش از سفر خاطرنشان کرد: زائران پس از انتخاب و ثبت‌نام در کاروان باید دستورالعمل‌ها و توصیه‌های مرکز پزشکی حج و زیارت را به‌دقت رعایت کنند. کنترل بیماری‌های زمینه‌ای، پیگیری منظم درمان، فعالیت بدنی متناسب با شرایط جسمی و آمادگی تدریجی برای پیاده‌روی از جمله اقداماتی است که می‌تواند در حفظ سلامت زائران و کاهش مشکلات احتمالی در طول سفر مؤثر باشد.

وی در پایان با تأکید بر ادامه معاینات پزشکی حج تمتع ۱۴۰۶، از متقاضیانی که تاکنون برای بررسی استطاعت جسمی مراجعه نکرده‌اند خواست در اسرع وقت به پزشکان معاین مراجعه کنند تا ارزیابی‌های لازم پیش از مراحل بعدی سفر انجام شود.

منبع: حج و زیارت