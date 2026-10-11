رئیس سازمان فضایی ایران گفت: پرتاب ۳ ماهواره سنجشی پایا، ظفر و کوثر نخستین پرتاب‌های بخش خصوصی کشور هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن سالاریه، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فضایی ایران، عصر امروز در رویداد "سفر به اعماق کیهان" که به مناسبت هفته جهانی فضا در افلاک نمای خیام نیشابور برگزار شد اظهار کرد: پرتاب سه‌گانه سه ماهواره سنجشی پایا، ظفر و کوثر که نخستین پرتاب‌های بخش خصوصی محسوب می‌شوند، نشان از توسعه سریع و رقابتی صنعت فضایی در کشور ما دارد.

وی افزود: این اتفاقات مهم و بزرگ در طی دو سال گذشته رخ داده و ما شاهد شتاب‌گیری فرایند توسعه فضایی هستیم؛ به‌گونه‌ای که نمی‌توان گفت این رکورد شکستن تنها به کمک ظرفیت نیروی انسانی بوده، بلکه مجموعه خیام، افلاک‌نمای خیام و شبیه‌ساز افلاک و شبیه‌ساز کیهان از ظرفیت‌های بسیار ارزشمند نیشابور به شمار می‌روند.

سالاریه با تأکید بر استفاده از نخبگان افزود: مکان افلاک نمای نیشابور، بهانه بسیار خوبی برای جمع شدن محققان، دانشمندان و متخصصان صنعت فضایی و هم‌اندیشی در این حوزه است. ما دنبال نمایش نیستیم و به‌دنبال کار عملیاتی هستیم؛ قبل از تشکیل این جلسه نیز خدمت فرماندار و نماینده نیشابور بودیم و صحبت‌هایی درباره توسعه این کار انجام شد.

وی خاطرنشان کرد: در بحث رصدخانه ظرفیت بسیار خوبی وجود دارد و مطالعات اولیه آن به‌سرعت انجام خواهد شد. ان‌شالله با کمک ظرفیت خوب استان، این نشست‌ها را سریع‌تر برگزار می‌کنیم و با بهانه‌های مختلف دور هم جمع می‌شویم.

رئیس سازمان فضایی ایران با اشاره به ویژگی‌های مثبت افلاک‌نمای خیام گفت: حدود کمتر از یک ماه پیش که اینجا حضور داشتم، شنیدم که نقش مردم و سرمایه‌گذاری آنان در احداث این مجموعه بسیار پررنگ بوده است. ما با یک شهرستان نخبه‌پرور، نخبه‌شناس و علاقمند به علم و تحقیق و توسعه روبه‌رو هستیم.

سالاریه در پایان ابراز امیدواری کرد: با این انگیزه و نگاه خوب، ایجاد رصدخانه و مرکز تحقیقاتی با همکاری شما می‌تواند سرعت توسعه صنعت فضایی را در استان بالا ببرد و در نشست‌های آینده با کمال میل و افتخار خدمت عزیزان خواهیم بود.

برچسب ها: پرتاب ماهواره ، سازمان فضایی
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