باشگاه پرسپولیس در اقدامی، با پرداخت بدهی ۳۷ زندانی جرایم مالی در مشهد، زمینه آزادی این افراد را فراهم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس و احد میرزایی، عضو هیئت‌مدیره این باشگاه، همراه با تعدادی از مدیران فرهنگی باشگاه پرسپولیس عصر امروز در جریان سفرشان به مشهدالرضا در قالب پویش مهر سرخ،با پرداخت مبلغی از سوی باشگاه پرسپولیس زمینه آزادی ۳۷ زندانی جرایم مالی را در زندان وکیل آباد مشهد فراهم کردند تا این افراد به کانون خانواده بازگردند.

این مراسم با حضور غلامرضا روشان، مدیرکل زندان‌های خراسان رضوی، جواد غفاریان طوسی، رئیس ستاد دیه استان، نمایندگان دستگاه قضایی و جمعی از مسئولان، پیشکسوتان و فعالان ورزشی برگزار شد.

آزادی این افراد با مشارکت باشگاه پرسپولیس، هواداران این تیم، ستاد دیه، سازمان زندان‌ها و مجموعه‌های خیریه محقق شد و زندانیان آزادشده در پایان مراسم به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

غلامرضا روشان،مدیرکل زندان‌های خراسان رضوی با قدردانی از این اقدام، مشارکت باشگاه‌های ورزشی در آزادی زندانیان را گامی ارزشمند در توسعه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی دانست و بر تأثیر این اقدامات در ایجاد امید و دلگرمی برای خانواده‌های زندانیان تأکید کرد.

حدادی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس نیز با اشاره به همراهی هواداران پرسپولیس در اجرای این پویش گفت: باشگاه پرسپولیس در قالب پویش «مهر سرخ» قصد دارد هم‌زمان با سفر تیم به استان‌های مختلف، زمینه آزادی تعدادی از زندانیان همان استان را فراهم کند.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس از سایر باشگاه‌های لیگ برتری دعوت کرد به این حرکت خیرخواهانه بپیوندند و با مشارکت در آزادی زندانیان، نقش مؤثرتری در مسئولیت‌های اجتماعی ایفا کنند.

گفتنی است؛ در حاشیه این مراسم، گروه سرود 313 نفره متشکل از مددجویان زندان مرکزی مشهد به اجرای برنامه پرداخت. همچنین فینال رقابت‌های کشتی زندانیان مشهد با گزارش زنده هادی عامل، گزارشگر شناخته‌شده کشتی کشور، برگزار شد.

این برنامه در جریان سفر مدیران باشگاه پرسپولیس به مشهد و هم‌زمان با زیارت بارگاه مطهر امام رضا (ع) برگزار شد و باشگاه پرسپولیس بر تداوم فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی خود در کنار فعالیت‌های ورزشی تأکید کرد.