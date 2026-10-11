باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سیدرضا صالحی‌امیری در نشست با معاونان سرمایه‌گذاری ادارات کل میراث‌فرهنگی استان‌ها در شیراز، ضمن انتقاد از استمرار بلاتکلیفی برخی پروژه‌ها، اظهار کرد: تداوم وضعیت فعلی بدون اصلاحات ساختاری، ما را به نتیجه مطلوب نمی‌رساند. ما باید با تغییر رویکرد از نگاه آمرانه به سمت تصمیم‌گیری مشارکتی و جمعی حرکت کنیم.

او، اصلاح تفکر، نگرش، سیاست‌گذاری، ضوابط و ساختار» را پنج رکن اصلی برای عبور از موانع سرمایه‌گذاری برشمرد و تأکید کرد: نباید با نگاه جزیره‌ای و سلیقه‌ای عمل کرد؛ سیاست‌گذاری باید متناسب با تحولات اقتصادی روز، تجربیات جهانی و اقتضائات زمانی بازنگری شود.

لزوم تعامل حداکثری با شهرداری‌ها

صالحی‌امیری شهرداری‌ها را شریک راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی در توسعه گردشگری دانست و تصریح کرد: بخش بزرگی از گره‌های سرمایه‌گذاری با همکاری شهرداری‌ها قابل حل است. همان‌طور که در تهران با همکاری شهرداری، ۱۰ پروژه کلان به ارزش ۱۰۰ همت تعیین تکلیف شد، استان‌ها نیز باید جلسات مشترک دوجانبه و سه‌جانبه با شهرداری‌ها و استانداران تشکیل دهند.

او همچنین با اشاره به بلاتکلیفی ۱۵ ساله یک پروژه هتل در شیراز، این وضعیت را نمونه‌ای از ضرورت اصلاح روابط دستگاه‌های اجرایی دانست و افزود: وقتی مجوزی صادر شده و سپس میان دستگاه‌ها اختلاف ایجاد می‌شود، باید با رویکردی کارشناسی و منعطف، راهی برای خروج از این بن‌بست پیدا کرد.

تدوین برنامه پنج‌ساله سرمایه‌گذاری

وزیر میراث‌فرهنگی از معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری خواست تا با تدوین برنامه جامع پنج‌ساله، «خطوط پروژه» و مسئولیت‌های دقیق هر استان و شهرستان را مشخص کند.

به گفته او، ارزیابی عملکرد مدیران استانی از این پس بر اساس میزان پیشرفت و تحقق اهدافِ این برنامه‌های کاربردی صورت خواهد گرفت.

صالحی امیری در پایان، دعوت از سرمایه‌گذاران استانی برای بیان بی‌پرده مشکلات و انتقادات در نشست‌های تخصصی را گامی ضروری برای شناسایی موانع واقعی دانست و تأکید کرد: هدف ما شنیدن صدای فعالان اقتصادی است، نه تمجید‌های رسمی؛ ما باید به دنبال راهکار‌هایی برای تسهیل فعالیت بخش خصوصی باشیم.

تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری با مشوق‌های جدید قانونی

علی‌اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با تشریح اهداف و دستاورد‌های نشست تخصصی سرمایه‌گذاری در استان فارس، بر اهمیت معرفی کاربردی مشوق‌های قانونی، ارائه بسته‌های دقیق سرمایه‌گذاری و ایجاد ارتباط مستقیم میان سرمایه‌گذاران و صاحبان فرصت‌های اقتصادی تأکید کرد.

او با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای برگزاری این رویداد اظهار کرد: این نشست با دعوت از سرمایه‌گذاران داخلی، فعالان اقتصادی سایر استان‌ها و سرمایه‌گذاران شیرازی‌تبار فعال در کشور‌های حوزه خلیج فارس و با تلاش اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس و همکاری معاونان استاندار و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برگزار شد.

شالبافیان افزود: در جریان این برنامه، زمینه‌ای عملی برای تبیین مشوق‌های سرمایه‌گذاری و گفت‌وگوی مستقیم میان سرمایه‌گذاران و صاحبان فرصت‌های اقتصادی فراهم شد. همچنین سطح تخصص و کیفیت مشارکت‌کنندگان در شش پنل تخصصی برگزارشده، قابل‌توجه بود و امکان بررسی دقیق‌تر موضوعات مرتبط با سرمایه‌گذاری را فراهم کرد.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به محتوای پنل‌های تخصصی ادامه داد: در این نشست‌ها، مشوق‌هایی که با پیگیری وزارتخانه و همکاری دولت در چارچوب مصوبات قانونی به تصویب رسیده‌اند، برای فعالان اقتصادی تشریح شد. از جمله این موارد می‌توان به مشوق‌های مرتبط با احداث تأسیسات ترکیبی گردشگری اشاره کرد که با حضور نزدیک به ۷۰ نفر از سازندگان و فعالان اصلی این حوزه در استان فارس مورد بررسی قرار گرفت.

او همچنین مشوق‌های مربوط به واردات تجهیزات گردشگری را از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست‌ها برشمرد و گفت: آشنایی دقیق سرمایه‌گذاران با ظرفیت‌های قانونی و حمایت‌های پیش‌بینی‌شده، می‌تواند در تصمیم‌گیری برای اجرای طرح‌های جدید و تسریع روند سرمایه‌گذاری مؤثر باشد.

شالبافیان با تأکید بر ضرورت ارائه تجربه‌های واقعی در معرفی مشوق‌ها تصریح کرد: مؤثرترین شیوه برای آشنا کردن سرمایه‌گذاران با مزایا و حمایت‌های موجود، انتقال تجربه از سوی افرادی است که خود از این امکانات استفاده کرده‌اند؛ چراکه بیان تجربیات عملی می‌تواند درک روشن‌تری از نحوه بهره‌مندی از مشوق‌ها و ظرفیت‌های قانونی در اختیار متقاضیان قرار دهد.

او در ادامه از ارائه ۱۴ بسته سرمایه‌گذاری با جزئیات فنی و اقتصادی در این نشست خبر داد و اظهار کرد: شش پنل تخصصی که تا ظهر ادامه داشت، فرصتی فراهم کرد تا فعالان اقتصادی با اقدامات و حمایت‌های دولت در حوزه سرمایه‌گذاری آشنایی بیشتری پیدا کنند و زمینه بررسی فرصت‌های مشخص و قابل اجرا فراهم شود.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین بر اهمیت هماهنگی میان بخش‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری در سطح ملی و استانی تأکید کرد و گفت: این نشست از آن جهت اهمیت دارد که نخستین گردهمایی معاونان سرمایه‌گذاری استان‌ها محسوب می‌شود و می‌تواند به تقویت ارتباط میان ساختار‌های اجرایی و ایجاد هماهنگی بیشتر در پیگیری طرح‌های اقتصادی منجر شود.

شالبافیان با اشاره به تحولات ساختاری در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خاطرنشان کرد: با حمایت وزیر میراث فرهنگی و توجه ویژه رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، ساختار سازمانی وزارتخانه با محوریت سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی بازتعریف شد و در چارچوب این تغییرات، جایگاه معاون سرمایه‌گذاری در ساختار ادارات کل میراث فرهنگی استان‌ها پیش‌بینی و مستقر شد.

او افزود: این اقدام در راستای الزامات قانون برنامه هفتم توسعه انجام گرفته و با هدف تقویت جایگاه سرمایه‌گذاری در ساختار اجرایی وزارتخانه، افزایش هماهنگی میان استان‌ها و پیگیری مؤثرتر فرصت‌های اقتصادی صورت گرفته است.

شالبافیان در پایان تأکید کرد: توسعه سرمایه‌گذاری در گردشگری نیازمند معرفی دقیق فرصت‌ها، تبیین شفاف مشوق‌های قانونی، بهره‌گیری از تجربیات سرمایه‌گذاران و ایجاد ارتباط مؤثر میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی است؛ رویکردی که می‌تواند زمینه استفاده بهتر از ظرفیت‌های اقتصادی استان‌ها و تسریع اجرای طرح‌های گردشگری را فراهم کند.

خیز بلند فارس برای توسعه گردشگری و جذب سرمایه‌گذار

استاندار فارس با اشاره به ظرفیت‌های عظیم خدادادی و تاریخی این استان، از انعقاد ۳.۵ میلیارد دلار تفاهم‌نامه در دوره گذشته اکسپوی شیراز خبر داد و بر لزوم رفع موانع اداری، توسعه مدیریت چندوجهی و بهره‌گیری از سند آمایش سرزمین تأکید کرد.

حسینعلی امیری با اشاره به مزیت‌های بی‌نظیر استان فارس در این حوزه اظهار داشت: خداوند متعال همه بستر‌های لازم را برای توسعه گردشگری فارس فراهم کرده است؛ برخلاف بسیاری از صنایع، در این حوزه نیازی به واردات مواد خام نداریم و تنها کافی است این ظرفیت‌های عظیم خدادادی را بارور و فعال کنیم.

او با یادآوری موفقیت «شیراز اکسپو» در سال گذشته که با وجود شرایط پس از جنگ ۱۲ روزه با استقبال کم‌نظیر کشور‌های حوزه خلیج فارس و عراق روبه‌رو شد، افزود: در آن نمایشگاه بیش از سه و نیم میلیارد دلار تفاهم‌نامه و قرارداد امضا شد. اکسپوی امسال نیز با ویژگی‌های متمایزی از جمله معرفی بیش از ۵۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری، برپایی غرفه‌های تخصصی استان‌ها و افزودن بخش «آرت‌اکسپو» برگزار شده است.

ضرورت مدیریت چندوجهی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی

استاندار فارس توسعه صنعت گردشگری را نیازمند تفکر سیستمی و مدیریت چندوجهی دانست و تصریح کرد: نباید گردشگری را موضوعی تک‌بعدی ببینیم؛ تمامی دستگاه‌ها از جمله دانشگاه‌ها، محیط زیست و بنیاد مسکن باید در این مسیر نقش خود را ایفا کنند. ما در استان از دو ظرفیت مهمِ «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» و «کارگروه رفع موانع تولید» برای گره‌گشایی از کار سرمایه‌گذاران بهره می‌گیریم و راهکار اساسی، به‌روزرسانی و اجرای دقیق سند آمایش سرزمین است.

امیری با انتقاد از بروکراسی‌های فرسایشی اداری تأکید کرد: نباید سرمایه‌گذار پس از ماه‌ها دوندگی با پاسخ منفی مواجه شود؛ ایجاد واحد‌های مشاوره تخصصی در ادارات کل و شفاف‌سازی از روز نخست برای تکریم سرمایه‌گذاران ضروری است.

او با تأکید بر لزوم حفظ جمعیت روستایی و جلوگیری از مهاجرت‌های ناخواسته به حاشیه شهرها، روستا‌ها را یک نظام زیستی باارزش دانست و افزود: توسعه بوم‌گردی و صنایع دستی باید با محوریت بهبود معیشت جوامع محلی پیگیری شود.

استاندار فارس در پایان با اشاره به ضرورت صیانت از هویت معماری ایرانی-اسلامی خاطرنشان کرد: باید با دقت‌نظر در صدور مجوز‌های ساخت‌وساز، بنا‌های فاخری خلق کنیم که در ۳۰ تا ۱۰۰ سال آینده خود به مقصد گردشگری تبدیل شوند و همانند گنجینه‌های تاریخی اصالت فرهنگی ما را به جهانیان معرفی کنند.

گفتنی است، همایش تخصصی سرمایه‌گذاری گردشگری شیراز با هدف ارائه بیش از ۱۰۰ بسته فرصت سرمایه‌گذاری، روش‌های نوین تأمین مالی و واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی برگزار شد.