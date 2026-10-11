رییس کل دادگستری قم، از تحقق سازش در سه پرونده مهم حقوقی با مجموع ارزش مالی ۲۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در شعبه ۳۱ شورای حل اختلاف این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی در گفت وگویی افزود: در راستای توسعه فرهنگ صلح و سازش، کاهش اختلافات حقوقی و بهره‌گیری از شیوه‌های توافقی در حل‌وفصل دعاوی، اعضای شعبه ۳۱ شورای حل اختلاف قم موفق شدند با برگزاری جلسات متعدد، صرف وقت کافی، استماع اظهارات طرفین و پیگیری مستمر، سه پرونده حقوقی را با موفقیت به سازش ختم کنند.

وی در تشریح جزئیات نخستین پرونده، گفت: در این پرونده، اختلاف طرفین درباره مالکیت یک ملک مسکونی به ارزش تقریبی ۱۵ میلیارد تومان مطرح بود که با برگزاری جلسات متعدد و تلاش اعضای شعبه در زمینه میانجیگری، گفت‌وگو و تبیین موضوعات مورد اختلاف، زمینه تفاهم میان طرفین فراهم شد و پرونده با حصول صلح و سازش مختومه شد.

وی افزود: همچنین در ۲ پرونده دیگر با موضوع مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف ملک، اعضای شعبه با فراهم‌کردن زمینه مذاکره، شنیدن اظهارات و مطالبات طرفین و رفع ابهامات برای نزدیک‌کردن دیدگاه‌های آنان، موفق شدند اختلافات موجود را برطرف کرده و هر ۲ پرونده را نیز با توافق طرفین به سازش منتهی کنند؛ ارزش مالی این ۲ پرونده به‌ترتیب هشت میلیارد تومان و یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برآورد شده است.

موسوی گفت: توفیق در حصول این سازش‌ها، علاوه بر پایان‌دادن به اختلافات حقوقی طرفین، در کاهش نیاز به ادامه فرایندهای رسیدگی قضایی، پیشگیری از اطاله دادرسی، صرفه‌جویی در وقت و هزینه شهروندان و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های سازشی در حل اختلافات نقش مؤثری دارد.

وی با قدردانی از تلاش اعضای شعبه ۳۱ شورای حل اختلاف استان، بر تداوم حمایت دستگاه قضایی از ظرفیت‌های سازشی و فرهنگ صلح و سازش به‌عنوان یکی از راهبردهای اصلی در کاهش ورودی پرونده‌ها و تحکیم عدالت توافقی تأکید کرد.

منبع:دادگستری قم