با پیگیری گمرک ایران مصوبه ترخیص ۹۰ و ۱۰۰ درصدی تمدید و جهت اجرا به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مصوبه ترخیص درصدی با همکاری دستگاه‌های بالادستی تا ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۵ تمدید شده است.

بنابراین گزارش، بر اساس این مصوبه، ترخیص ۱۰۰ درصد کالاهای متعلق به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و ۹۰ درصد کالاهای متعلق به بخش غیردولتی طبق فهرست کد تعرفه‌های اعلامی به گمرک که دارای ثبت سفارش معتبر هستند بدون اخذ کد رهگیری بانک امکان‌پذیر خواهد بود.

همچنین ترخیص ۱۰ درصد باقیمانده کالاهای سریع‌الفساد بخش غیردولتی همانند بخش دولتی از دیگر تسهیلات این مصوبه است.

امکان جایگزینی کالاهای غیر سریع‌الفساد با کالاهای جدیدالورود جهت جلوگیری از متروکه کردن ۱۰ درصد کالاهای باقی‌مانده و ترخیص محموله‌های دارویی اعم از مواد اولیه تولید دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی و لوازم و قطعات یدکی آن با کپی یا حداقلِ اسناد نیز با هدف تسریع و تسهیل در ترخیص کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم در این مصوبه گنجانده شده است.

منبع: گمرک ایران