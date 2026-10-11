پرونده حضور ملی‌پوشان تکواندو ایران در رقابت‌های گرندپری ۲۰۲۶ پاریس، با توقف ۲ نماینده وزن ۸۰- کیلوگرم کشورمان بسته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه مسابقات گرندپری پاریس در حالی که با دو مدال طلا توسط ابوالفضل زندی و آرین سلیمی همراه بود، امروز (یکشنبه) مهران برخورداری و امیرسینا بختیاری در وزن ۸۰- کیلوگرم به روی شیاپ‌چانگ رفتند.

امیرسینا بختیاری، نماینده کشورمان، کار خود را با برتری ۲ بر صفر مقابل «سیگوریونسون» از ایسلند آغاز کرد. او در مرحله دوم نیز مقابل «وینیسیوس ماتوس» از برزیل در دو راند متوالی (۵-۴ و ۷-۴) به پیروزی رسید و راهی یک‌چهارم نهایی شد. بختیاری در این مرحله و در یک مبارزه، نتیجه را به «رودریگز فرناندز»، دیگر نماینده برزیل و دارنده مدال برنز گرندپری موجو واگذار کرد و از صعود به نیمه‌نهایی و قطعی کردن مدال برنز بازماند.

مهران برخورداری، دیگر نماینده ایران در این وزن، در گام نخست توانست «توماس سیتک» از جمهوری چک را ۲ بر صفر شکست دهد. برخورداری در دور دوم به مصاف «جسوربک جایسونوف» از ازبکستان رفت. حریف ازبکستانی که عناوین متعددی از جمله قهرمانی پرزیدنت‌کاپ ۲۰۲۶ را در کارنامه داشت، در این دیدار توانست در دو راند پیروز شود تا برخورداری از دور رقابت‌ها کنار برود.

روز گذشته ناهید کیانی، تنها نماینده ایران در روز دوم مسابقات گرندپری پاریس، در مرحله یک‌چهارم نهایی شکست خورده بود و از صعود به جمع ۴ نفر برتر بازمانده بود.

با این نتایج، کاروان تکواندو ایران با کسب دو نشان طلا در این دوره از رقابت‌های گرندپری پاریس به کار خود پایان داد.

برچسب ها: تیم ملی تکواندو ، مسابقات تکواندو
خبرهای مرتبط
ابطال انتخابات فدراسیون تکواندو از سوی دیوان عدالت اداری
دلیل افت ناهید کیانی چیست؟
آرین سلیمی: مدالم را به مردم عزیز کشورم تقدیم می‌کنم
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مسئله بیرانوند با یک عذرخواهی حل نمی‌شود/ حواشی تراکتور را وارد بحران می‌کند
قاسم پور: تغییر سرمربی تاثیری بر روند نتیجه‌گیری صنعت نفت ندارد
دلیل افت ناهید کیانی چیست؟
اعلام اسامی داوران بازی‌های معوقه هفته هفتم لیگ برتر
قضاوت بنیادی فرد در لیگ نخبگان آسیا
در آستانه بازی‌های پاراآسیایی از پوستر کاروان «جانفدای ایران قوی» رونمایی شد + عکس
سومین گروه از ورزشکاران کاروان پاراآسیایی ایران عازم ژاپن شدند
جوان‌ها در استقلال چه سهمی دارند؟ فرصت واقعی یا حضور مقطعی؟
رشیدی: با اوج چندین گام در استعدادیابی پیش افتادیم
آمار به نفع استقلال است یا نتیجه‌ها؟/ عملکرد آبی‌ها فراتر از جدول
آخرین اخبار
پایان کار نمایندگان تکواندو ایران با ۲ مدال
جوان‌ها در استقلال چه سهمی دارند؟ فرصت واقعی یا حضور مقطعی؟
آمار به نفع استقلال است یا نتیجه‌ها؟/ عملکرد آبی‌ها فراتر از جدول
استقلال در دو مسیر متفاوت؛ چرا آبی‌ها در آسیا بهتر از لیگ نتیجه می‌گیرند؟
در آستانه بازی‌های پاراآسیایی از پوستر کاروان «جانفدای ایران قوی» رونمایی شد + عکس
اعلام اسامی داوران بازی‌های معوقه هفته هفتم لیگ برتر
آغاز فرآیند صدور مجوز باشگاهی برای باشگاه‌های کشور
دبیرکل فدراسیون گلف: نسل تازه گلف ایران در راه است
مربی تیم ملی گلف: برای درخشش نسل جدید باید روی جوانان سرمایه‌گذاری کنیم +فیلم
دلیل افت ناهید کیانی چیست؟
برگزاری گردهمایی "سفیران جوان" کاروان اعزامی به بازیهای المپیک جوانان داکار 2026
قضاوت بنیادی فرد در لیگ نخبگان آسیا
رشیدی: با اوج چندین گام در استعدادیابی پیش افتادیم
سومین گروه از ورزشکاران کاروان پاراآسیایی ایران عازم ژاپن شدند
مسئله بیرانوند با یک عذرخواهی حل نمی‌شود/ حواشی تراکتور را وارد بحران می‌کند
قاسم پور: تغییر سرمربی تاثیری بر روند نتیجه‌گیری صنعت نفت ندارد
رئال مادرید ۱ - ۰ ویارئال/ کهکشانی‌ها در شب اخراج وینیسیوس هم بردند + فیلم
پاری سن ژرمن ۳ - ۱ لومان/ شاگردان انریکه به رده پنجم لوشامپیونه رسیدند + فیلم
بارسلونا۳ - ۰ختافه/ بارسلونا با برد قاطع مقابل ختافه صدرنشین ماند
مهدی رجب زاده سرمربی فجرسپاسی شد + عکس
منچستریونایتد ۱ - ۱ تاتنهام/ تیم مایکل کریک خیال بردن ندارد! + فیلم
اینتر۳ - ۰پارما/ اینتر با برد ۳ گله صدرنشین ماند
تهران فاتح مسابقات فلوربال قهرمانی کشور شد