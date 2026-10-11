باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه مسابقات گرندپری پاریس در حالی که با دو مدال طلا توسط ابوالفضل زندی و آرین سلیمی همراه بود، امروز (یکشنبه) مهران برخورداری و امیرسینا بختیاری در وزن ۸۰- کیلوگرم به روی شیاپ‌چانگ رفتند.

امیرسینا بختیاری، نماینده کشورمان، کار خود را با برتری ۲ بر صفر مقابل «سیگوریونسون» از ایسلند آغاز کرد. او در مرحله دوم نیز مقابل «وینیسیوس ماتوس» از برزیل در دو راند متوالی (۵-۴ و ۷-۴) به پیروزی رسید و راهی یک‌چهارم نهایی شد. بختیاری در این مرحله و در یک مبارزه، نتیجه را به «رودریگز فرناندز»، دیگر نماینده برزیل و دارنده مدال برنز گرندپری موجو واگذار کرد و از صعود به نیمه‌نهایی و قطعی کردن مدال برنز بازماند.

مهران برخورداری، دیگر نماینده ایران در این وزن، در گام نخست توانست «توماس سیتک» از جمهوری چک را ۲ بر صفر شکست دهد. برخورداری در دور دوم به مصاف «جسوربک جایسونوف» از ازبکستان رفت. حریف ازبکستانی که عناوین متعددی از جمله قهرمانی پرزیدنت‌کاپ ۲۰۲۶ را در کارنامه داشت، در این دیدار توانست در دو راند پیروز شود تا برخورداری از دور رقابت‌ها کنار برود.

روز گذشته ناهید کیانی، تنها نماینده ایران در روز دوم مسابقات گرندپری پاریس، در مرحله یک‌چهارم نهایی شکست خورده بود و از صعود به جمع ۴ نفر برتر بازمانده بود.

با این نتایج، کاروان تکواندو ایران با کسب دو نشان طلا در این دوره از رقابت‌های گرندپری پاریس به کار خود پایان داد.