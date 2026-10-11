باشگاه خبرنگاران جوان - در رویداد گردشگری مهر ایران که با حضور سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، حسینعلی امیری استاندار فارس، جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس، بهزاد مریدی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس، و جمعی از دیگر مدیران ملی، استانی و شهری و رؤسای صنوف گردشگری، هنرمندان و اساتید در شیراز برگزار شد، محمدحسن اسدی شهردار کلان‌شهر شیراز به عنوان سفیر مهر شیراز معرفی و از سردیس وی رونمایی شد.

گام‌های بلند مدیریت شهری در توسعه زیرساخت‌های گردشگری

مدیریت شهری شیراز در سال‌های اخیر با هدف ارتقای صنعت گردشگری و بهبود زیرساخت‌های مرتبط، پروژه‌های متعدد و تأثیرگذاری را در این حوزه به اجرا درآورده است. این پروژه‌ها که در کنار جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی، گردشگری و زیارتی شهر شیراز اجرا شده‌اند، نشان‌دهنده عزم جدی مدیریت شهری برای توسعه و تقویت زیرساخت‌های گردشگری این کلان‌شهر است.

در همین راستا و به‌پاس خدمات ارزنده محمدحسن اسدی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری شیراز، سردیس وی به‌عنوان سردیس سفیر مهر شیراز رونمایی شد.

این اقدام، نشان از عملکرد موفقیت‌آمیز شهرداری شیراز در اجرای زیرساخت‌های گردشگری دارد و موفقیتی ارزشمند برای همه مردم شیراز محسوب می‌شود.

معرفی محمدحسن اسدی به عنوان سفیر مهر شیراز و رونمایی از سردیس وی، در حالی صورت پذیرفت که شهرداری شیراز در چهار سال گذشته با اجرای پروژه‌های متعدد گردشگری نظیر پارک‌های بزرگ‌مقیاس، شهربازی‌ها، پارک بزرگ آبی، آکواریوم، تله‌کابین، موزه بلدیه، پروژه زندیه و...، گام‌های مؤثری در توسعه زیرساخت‌های این صنعت برداشته است.

این موفقیت، حاصل تلاش مستمر مدیریت شهری و تعامل با فعالان صنعت گردشگری است و می‌تواند الگویی برای سایر کلان‌شهر‌های کشور باشد.

منبع: شهرداری شیراز