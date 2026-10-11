مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کردستان از توزیع ۸۰۳ بسته معیشتی و بهداشتی میان خانواده‌های نیازمند خبر داد و گفت: ۱۹ کاروان سلامت نیز به مناطق کم‌برخوردار استان اعزام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه محمدی- پیام جلالی اظهار کرد: در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، ۴۴۵ فعالیت داوطلبانه در استان اجرا شده و ۸۸ برنامه نیابت نیز با هدف ترویج نیکوکاری و پاسداشت ارزش‌های انسانی به انجام رسیده است.

وی افزود: در حوزه ارتقای سلامت جامعه، ۲۵۲ ایستگاه سلامت برپا شده و یک‌هزار و ۲۱۸ قلم تجهیزات پزشکی نیز به‌صورت امانت در اختیار بیماران نیازمند قرار گرفته است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان ادامه داد: خدمات کاروان‌های سلامت شامل ارائه خدمات درمانی، دارویی و آموزش‌های امدادی رایگان به ساکنان مناطق کم‌برخوردار بوده است.

جلالی با اشاره به سایر فعالیت‌های داوطلبانه در استان گفت: ثبت ۶۵۸ صندوق ثابت و سیار برای جمع‌آوری کمک‌های خیرخواهانه، انجام ۲۴۲ واحد اهدای خون و توزیع ۲۲۲ بسته فرهنگی و بروشور از دیگر اقدامات جمعیت هلال‌احمر کردستان بوده است.

وی با قدردانی از مشارکت داوطلبان و خیرین تأکید کرد: توسعه خدمات بشردوستانه و حمایت از خانواده‌های نیازمند با بهره‌گیری از ظرفیت مشارکت‌های مردمی و فعالیت داوطلبان ادامه می‌یابد.

برچسب ها: کردستان ، هلال احمر کردستان ، حمایت از اقشار آسیب پذیر
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