رئیس کمیسیون فرهنگی، گردشگری و سومین حرم اهل‌بیت (ع) شورای اسلامی شهر شیراز از آغاز برنامه‌ریزی و هماهنگی برای برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در مساجد محلات این کلان‌شهر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا هاجری در نخستین جلسه هماهنگی و همدلی برای برگزاری مراسم اعتکاف در مساجد محلات شیراز، با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی مجموعه‌های فرهنگی و مذهبی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم، اظهار کرد: اعتکاف فرصتی ارزشمند برای تقویت معنویت، انس با مسجد و تحکیم پیوند‌های دینی و اجتماعی در محلات است و باید زمینه بهره‌مندی هرچه بیشتر شهروندان از این فرصت معنوی فراهم شود.

او افزود: این جلسه با حضور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، نمایندگان قرارگاه اجتماعی حضرت احمدبن موسی (ع) سپاه، مرکز رسیدگی به امور مساجد، نمایندگان هیأت‌های مذهبی و سازمان فرهنگی شهرداری شیراز برگزار شد و در آن، ابعاد مختلف برگزاری مراسم اعتکاف در مساجد محلات مورد بررسی قرار گرفت.

هاجری ادامه داد: حمایت و یاری معتکفین، تهیه و اجرای برنامه‌های فاخر و محتوایی، تبلیغات و فضاسازی شهری، ارائه خدمات شهری و همچنین پیش‌بینی تمهیدات لازم از سوی سازمان آتش‌نشانی از جمله محور‌های مطرح‌شده در این نشست بود که مقرر شد با تشکیل کارگروه‌های ویژه، به‌صورت مستمر پیگیری و اجرا شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی، گردشگری و سومین حرم اهل‌بیت (ع) شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به استقبال گسترده شهروندان از مراسم اعتکاف در سال گذشته گفت: سال گذشته ۲۸ هزار و ۸۲ نفر از شهروندان شیراز در مراسم اعتکاف در ۱۰۶ مسجد حضور یافتند که این استقبال، ضرورت برنامه‌ریزی منسجم و پشتیبانی مناسب از این حرکت معنوی را بیش از پیش نمایان می‌کند.

او تصریح کرد: شهرداری شیراز نیز در چارچوب بودجه مصوب، حمایت و پشتیبانی لازم از برگزاری مراسم اعتکاف و معتکفین را دنبال خواهد کرد تا زمینه برگزاری مطلوب این مراسم در مساجد محلات فراهم شود.

هاجری خاطرنشان کرد: کارگروه هماهنگی مراسم اعتکاف تشکیل شده است و تا پایان این مراسم، جلسات هماهنگی آن به‌صورت هفتگی برگزار خواهد شد تا موضوعات مرتبط با برنامه‌ریزی، پشتیبانی و اجرای مراسم به‌صورت مستمر دنبال شود.

او در پایان گفت: تلاش همه مجموعه‌های دخیل بر این است که با هم‌افزایی و همکاری، نتیجه مطلوب از این «رسم عاشقی و شیدایی و خلوص بندگی» حاصل شود و شهروندان شیرازی، به‌ویژه در محلات، بتوانند از ظرفیت معنوی و تربیتی اعتکاف بهره بیشتری ببرند.

منبع: شورای شهر شیراز

برچسب ها: معتکف ، مساجد شیراز ، کمیسیون فرهنگی شورای شهر
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مشفقیان:
درب مساجد برای اجرای طرح احیای هویت محلات باز باشد
در کدام مساجد شیراز مراسم اعتکاف برگزار می‌شود؟
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